PlayStation 5: Laut Insider befindet sich neuer Handheld-Entwicklung, der auf Remote-Play setzt

Q Lite: Ein Handheld für die PlayStation 5?

Ankündigung vielleicht noch 2023

PSP, PS Vita und demnächst ein neuer Versuch? Aktuellen Gerüchten zufolge arbeitetan einem neuen. Der soll jedoch deutlich anders werden als die Geräte in der Vergangenheit und stark auf diesetzen.Schon seit wenigen Tagen brodelt die Gerüchteküche rund um das Thema PlayStation Handheld. Verschiedene Branchenkenner deuteten an, dass diesbezüglich etwas im Busch sei. Nun legt der in der Regel zuverlässige Insider Tom Henderson nach und berichtet, dass sich definitiv ein PlayStation Handheld in Entwicklung befindet. Die Arbeiten sollen sogar schon weit fortgeschritten sein.Wie Henderson bei Insider Gaming schreibt, habe er aus verlässlichen Quellen erfahren, dass Sonys neuer Handheld-Plan derzeit auf den Codenamenhört und eine PlayStation 5 voraussetzen wird. Das neue Gerät soll anscheinend kein eigenständiger Handheld, wie etwa der Nintendo 3DS oder die PlayStation Vita, sein, sondern fest auf die Remote Play-Funktion der PS5 setzen.Bereits jetzt könnt ihr die Funktion nutzen, um etwa eure PS5-Spiele auf andere Geräte zu streamen – sei es das Smartphone, der PC oder Tablets. Q Lite soll diese Funktion exzessiv nutzen, aber kein klassisches Cloud-Streaming-Gerät werden. Eine permanente Verbindung zum Internet wird dennoch benötigt, so Henderson.Optisch soll das Gerät in früheren Prototypen dem DualSense-Controller ähneln, aber in der Mitte einen großen Full-HD-LCD-Touchscreen besitzen. Die adaptiven Trigger für das haptische Feedback seien ebenfalls vorhanden. Aktuell soll sich der Handheld bereits in einer Q&A-Phase befinden undSollte Q Lite tatsächlich Realität sein, dann könnte der Handheld bereits noch in diesem Jahr angekündigt werde. Henderson vermutet, dass Sony den angeblich geplanten PlayStation 5 Showcase im Sommer dazu nutzen wird, um seine künftigen Hardware-Pläne vorzustellen.Offiziell angekündigt sind die übrigens genauso wenig, wie ein etwaiges Live-Event. Laut einem anderem Insider soll– und offenbar ist das nicht nur für die spielerische Seite gemeint.