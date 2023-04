PlayStation 5: 3 coole PS5-Funktionen, die nicht jeder kennt

PS5: Drei coole Features fliegen unter dem Radar – die spannendsten Funktionen im Überblick

Der Dualshock 4-Controller lässt sich für PS4-Spiele nutzen.

Ihr könnt mit euren Freunden über die PS5 auch ohne Headset chatten.

Das Gehäuse-Cover lässt sich unkompliziert austauschen und somit personalisieren.

Ihr könnt PS5-Spiele ganz einfach auf eurem Handy oder Tablet streamen.

Während des Spielens könnt ihr Musik über eure PS5 hören.

Der Speicherplatz lässt sich mit einer SSD unkompliziert erweitern.

Ihr könnt euch auch während des Spielens als „Offline“ anzeigen lassen.

#1 Auch ohne Headset: So könnt ihr mit eurem PS5-Controller trotzdem mit euren Freunden chatten

#2 PS5-Spiele auf einem mobilen Gerät streamen

1. Navigiert euch in die Systemeinstellungen der PlayStation 5.

2. Sucht hier nach dem Unterpunkt „Remote Play“.

3. Stellt den kleinen Schalter unter „Remote Play aktivieren“ um.

4. Nun könnt ihr die App auf eurem mobilen Gerät starten und den weiteren Schritten folgen, um die Einrichtung abzuschließen.

#3: Für die passende musikalische Untermalung beim Zocken: Musik hören mit der PS5

Weitere spannende Tipps für PlayStation 5-Besitzer

Auch, wenn Sonys Next-Gen-Konsole nun schon seit einiger Zeit auf dem Markt erhältlich ist, dürfte es noch immer das eine oder andere spannendeeurergeben, welches ihr bisher nicht kanntet.Gleich drei besonders, die ihr womöglich gar nicht auf dem Schirm hattet, wollen wir euch im Folgenden etwas näher vorstellen. Weitere Möglichkeiten, die die mittlerweile fünfte Generation der japanischen Spielekonsole bietet, schneiden wir dabei aber ebenfalls an.Wenn ihr euch zumfür den Kauf einer PlayStation 5 entschieden habt, seid ihr nicht unbedingt mit all ihren Features und Optionen, die sie euch bietet, vertraut. Gerade dann kann es helfen, einen groben Überblick über die coolen Zusatzfunktionen zu bekommen. Doch auch für alte Hasen dürfte die eine oder andere spannende Neuigkeit dabei sein.Klar, einige der zunächst vorgestellten Möglichkeiten kanntet ihr mit Sicherheit schon vorher. Doch abgesehen von allseits bekannten Funktionen wie der schnellen Navigation über das Kontrollzentrum oder dem Recording von Spielszenen sind folgende Features spannend:Vor allem die Möglichkeit, mit euren Freunden zu chatten, während ihr nur die Konsole und kein Headset nutzt, finden wir besonders interessant. Außerdem verraten wir euch noch, wie ihr PS5-Spiele ohne großen Aufwand auf einem mobilen Gerät wie eurem Smartphone oder eurem Tablet streamen könnt. Und auch, wie ihr während des Spielens mit eurer PlayStation 5 eurer Lieblingsmusik lauschen könnt, wollen wir euch nicht vorenthalten.Wer sich die leistungsstarke Konsole gerade erst zugelegt hat, dem fehlt es womöglich noch, beispielsweise einem passenden Headset. Auch, wenn wir ein solches dringlichst empfehlen, wenn ihr plant, regelmäßig mit euren Freunden über den Sprach-Chat oder Discord zu kommunizieren, bietet der DualSense Controller eine Möglichkeit, darauf zu verzichten.Jener verfügt nämlich über ein integriertes Mikrofon, das vom Voice Chat unterstützt wird. So seid ihr nicht zwangsläufig auf ein Headset angewiesen, wenn ihr Online zusammenspielen wollt. Mit dem Mikrofon des DualSense Controllers ist es genauso möglich, Sprachnachrichten über eure PS5 an eure Freunde zu verschicken.Eine sinnvolle Dauerlösung ist dies nicht, übergangsweise könnt ihr euch so allerdings bestens behelfen. Beachtet, dass die Nutzung des Controller-Mikrofons den ohnehin eher schwachen Akku des DualSense noch stärker beansprucht., verraten wir euch deshalb an anderer Stelle. Nutzt ihr das Mikrofon des Controllers nichtmehr, solltet ihr es übrigens am besten über die Einstellungen deaktivieren.Dank der Remote Play-Funktion der PlayStation 5 ist es ganz unkompliziert möglich, eure liebsten Konsolenspiele problemlos auf einem mobilen Gerät oder sogar eurem Computer wiederzugeben. Dies bietet sich vor allem dann an, wenn ihr euch einen gemeinsamen Fernseher in euren eigenen vier Wänden teilen müsst, oder ihr nicht zwangsläufig im Raum, in dem die Konsole steht, verweilen wollt.Mit einer stabilen Internetverbindung und der sogenannten PS Remote Play-App ausgerüstet, ist es möglich, PS5-Spiele auf euer Smartphone oder euer Tablet zu übertragen. Dafür ladet ihr zunächst die Anwendung auf eurem Telefon oder einem anderen Gerät aus dem App Store herunter. Ist dies geschafft, verfahrt ihr wie folgt, um die Verbindung zu eurer PS5 herzustellen:Damit eurer Spielerlebnis dabei nicht all zu stark leidet, ist es sogar möglich, zum Zocken euren gewohnten PS5-Controller zu nutzen, den ihr an eurem Handy oder Tablet über Bluetooth anschließt. Alternativ steht euch ein On-Screen-Controller zur Auswahl. Dafür müsst ihr ganz einfach den Paring-Modus eures Controllers aktivieren, indem ihr den PlayStation- und den Create-Button auf ihm gleichzeitig drückt.Wenn ihr euch nicht gerade durch einen so spannenden Story-Schinken wie God of War Ragnarök wälzt, sondern euch der Sinn nach etwas leichterer Kost steht, so dürfte euch das folgende Feature euerer PS5 besonders interessieren. Mit ein paar einfachen Handgriffen ist es nämlich sogar während des Zockens möglich, eure Lieblingsmusik über die Konsole abzuspielen.Dabei müsst ihr euren Spotify- oder Apple Music-Account mit eurer PlayStation 5 verknüpfen und anschließend die entsprechende Anwendung aus dem PlayStation Store herunterladen. Ist dies geschafft, öffnet ihr die App auf der Konsole und loggt euch ganz einfach mit eurem Account ein. Nun drückt ihr während des Zockens einfach auf den PlayStation-Knopf auf eurem Controller, um das Kontrollzentrum zu öffnen.Hier angelangt entscheidet ihr euch für das „Musik“-Symbol, unter dem euer bevorzugter Musik-Streaming-Dienst zu finden sein sollte. Wählt ihn aus und ihr könnt sofort auf eure Musikbibliothek zugreifen. Hilfreich ist es außerdem, in den Einstellungen auf eurer PS5 Ingame-Sound und Musik von ihrer Lautstärke her aufeinander abzustimmen.Neben den ausführlich beschriebenen und zuvor angeschnittenen Features eurer PlayStation 5, die ihr vielleicht bislang noch nicht kanntet, haben wir noch weitere spannende Tipps für euch parat. So verraten wir beispielsweise an anderer Stelle, mit welchenkönnt.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover