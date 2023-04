PlayStation 5: Digital vs. Disc Edition - Mögliche Kaufargumente und Unterschiede auf einen Blick

PlayStation 5: Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Digital und der Disc-Edition auf einen Blick

Preis

Das (fehlende) Laufwerk

Design und Größe

Leistung und Speicherplatz

Gründe, die für den Kauf der PlayStation 5 mit einem Laufwerk sprechen

#1 Ihr könnt eure alten PS4-Spiele ganz einfach von der Disc aus spielen

#2 Ihr kommt auf lange Sicht womöglich günstiger weg

#3 Eure Internetverbindung muss nicht die stärkste sein

#4 Euch interessieren auch andere Inhalte als Videospiele

Wann sich die Digital Edition der PS5 trotzdem für euch lohnen kann

#1 Der geringere Einstiegspreis spricht euch an

#2 Ihr wollt auf Stauraum für Spiele in eurem Regal verzichten

#3 Ihr verfügt über eine tadellose Internetverbindung

#4 Euch gefällt das Design der Digital Edition einfach besser

Während Sonys Next-Gen-Konsole seit ihrem Release im Jahre 2020 relativ rar gesät in den Ladenregalen zu finden war, hat der Hersteller die Zeit der Konsolenknappheit jüngst offiziell für beendet erklärt. Doch zu welcher Variante dergreift man denn nun am besten? Zuroder dermit integriertemSolltet auch ihr vor der durchaus wichtigen Frage stehen, welches PS5-Modell es werden soll, wollen wir euch natürlich nicht hängen lassen. Im Folgenden klären wir die wichtigstenundund liefern, die für einen Kauf der jeweiligen Edition sprechen.Auf den ersten Blick sehen die beiden verschiedenen Varianten, in denen die PlayStation 5 daherkommt, nahezu gleich aus. Doch der Teufel versteckt sich wie so oft im Detail, beziehungsweise im Falle der PS5 hinter ihrem schneeweißen Case. Denn hier unterschieden sich Digital Edition und Standardausführung maßgeblich, allerdings gibt es auch erwähnenswerte Gemeinsamkeiten.Einer der wohl größten und offensichtlichsten Unterschiede beider PS5-Versionen liegt selbstredend in dem Preis, den ihr für sie löhnen sollt. Preisvergleichsportal Geizhals zufolge liegt der Preis der Standardversion in den vergangenen Wochen bei rund 550 Euro. Für die Digital Edition könnt ihr etwas weniger einplanen, gibt es sie doch teilweise sogar im Bundle mit beliebten Titeln wiefür rund 480 bis 500 Euro.Klar, allein der Name der Digital Edition der PlayStation 5 lässt darauf schließen, dass sich in ihrem nicht vorhandenen Laufwerk ein weiterer, sofort bemerkbarer Unterschied feststellen lässt. Dies bedeutet, dass ihr darauf angewiesen seid, Spiele in digitaler Form zu erwerben und auf dem internen Speicher (oder einer zusätzlichen SSD) per Download zu speichern.Gleichermaßen verzichtet die Digital Edition im Vergleich zur regulären PS5-Version natürlich so auch auf den integrierten 4K Blu-ray-Player, der nicht nur Filme, sondern auch andere Medieninhalte wiedergeben kann. Dies macht sie nicht nur flexibler, sondern auch gleichzeitig zu einem langfristig günstigeren Unterfangen, denn ihr könnt PS5-Spiele so ganz einfach gebraucht kaufen.Das fehlende Laufwerk der Digital Edition spiegelt sich sogar teilweise in der Größe der PS5 wider, kommt sie doch dank abgespeckter Hardware in einem etwas schlankeren Design als die Standardausführung mit Disc-Slot daher.Die Variante mit Laufwerk ist etwas größer und bekommt eine zur Basis hin eher asymmetrische Form, während das Modell ohne Laufwerk eher symmetrisch verläuft. Da es dabei um wenige Zentimeter geht, sparen wir uns die exakten Größenverhältnisse einmal, allerdings sei zu sagen, dass die Digital Edition rund 500 Gramm leichter ist als die Standardedition.Der wohl spannendste Punkt, der gleichermaßen für viele Spieler auch als Kaufargument dienen dürfte, ist der der Leistung und des Speicherplatzes. Glücklicherweise weisen beide Konsolenvarianten hier exakt gleiche Features auf. Eine 4K-Auflösung, eine schnelle Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hertz, Ray Tracing und 3D-Audio-Features sind in jedem Fall vorhanden. Auch bei ihrer CPU, dem Grafikchip sowie dem verbauten Arbeitsspeicher nehmen sie sich nichts.Ähnlich verhält es sich auch mit dem Speicherplatz: Sowohl die Digital Edition der PS5 als auch jene mit einem verbauten Laufwerk dürfen sich über eine 825 Gigabyte-große interne SSD freuen. Wem das nicht reicht, der hat die Möglichkeit, eine externe Festplatte zu nutzen oder eine M.2 SSD in das System zu integrieren.Erwähnenswert ist, dass ihr nicht sämtlichen Platz auf der integrierten SSD einspart, nur, weil ihr zur Disc Edition der PS5 greift. Noch immer müssen speicherhungrige Spieldateien installiert werden, völlig gleich, welche PlayStation 5 ihr euer Eigen nennt.Auch, wenn die standardmäßige PlayStation 5 vielleicht etwas kostspieliger ist als das Pendant ohne Laufwerk, gibt es einige Gründe, die für ihren Kauf sprechen.Solltet ihr bereits im Besitz des Vorgängermodells, der PlayStation 4, gewesen sein, habt ihr womöglich noch das eine oder andere PS4-Spiel in eurem Schrank stehen. Jene lassen sich ganz unkompliziert in das Laufwerk der herkömmlichen PS5 einlegen und ihr könnt sofort drauf losspielen. Bei der Digital Edition seid ihr auf die Titel, die ihr über den PlayStation Store erworben habt, angewiesen.Zwar zahlt ihr beim eigentlichen Kauf der Konsole etwas mehr für die PS5 mit einem Laufwerk, auf lange Sicht kann sich dies aber gleich doppelt lohnen. Nicht nur, dass ihr gebrauchte und somit häufig günstigere Spiele auf ihr spielen könnt, sondern auch, dass ihr die Möglichkeit habt, euch spannende Titel ganz einfach von einem Freund für eine Weile zu leihen, sind dabei nennenswerte Vorteile.Genauso gut könnt ihr PS5-Spiele, die bereits ausgedient haben, über Online-Auktionshäuser oder bei einem Second Hand Store eurer Wahl wieder loswerden und somit frisches Futter für eure PlayStation finanzieren. Außerdem seid ihr so nicht auf den oftmals teureren PlayStation Store angewiesen, sondern könnt euch auch, umsehen.Moderne Blockbuster bringen auf der PS5 gut und gerne einmal Datenmassen von über 100 Gigabyte auf die Waage. Müsst ihr diese erst runterladen und seid dabei nicht gerade mit einer besonders schnellen Internetverbindung gesegnet, kann dies schnell zu einem Krampf werden.Klar, für Updates oder DLCs braucht ihr eine solche im Idealfall noch immer, allerdings entlastet ihr euch immens, wenn ihr das jeweilige Grundspiel erst einmal auf einer Disc einlegen und von dort aus installieren könnt.Vielleicht wurde es bereits in den Unterschieden und Gemeinsamkeiten ersichtlich, aber aufgrund des integrierten Blu-Ray-Laufwerks könnt ihr euch mit eurer PS5 auch anderweitige Inhalte abseits von Games und Streaming-Diensten zu Gemüte führen. Dies lässt die Konsole praktisch zu einem Multimedia-Entertainment-System wachsen – ein Vorteil, auf den Digital Edition-Besitzer verzichten müssen.Auch, wenn die standardmäßige PlayStation 5 mit ihrem Laufwerk und den sich daraus erschließenden Vorteilen überzeugen kann, finden sich einige Punkte, an denen ihr eher von der Digital Edition profitieren könntet.Seid ihr nicht gerade der Typ PlayStation-Spieler, der seit etlichen Jahren Sonys Spielekonsole verfallen ist und wie im obigen Beispiel beschrieben noch über zahlreiche PS4-Titel verfügt, kann euch der Punkt mit der besseren Abwärtskompatibilität zunächst egal sein. Auch mag es nicht jeder Konsolero, seine Spiele auf dem Gebrauchtmarkt zu kaufen und nicht jeder kennt jemanden, der ebenfalls im Besitz einer PS5 ist.Sollte dies auch auf euch zutreffen, so könnt ihr je nach Angebot mit der Digital Edition einen satten Batzen Geld sparen. Je nachdem, wie viel ihr spart, ist so schon der eine oder andere Titel aus dem PlayStation Store gesichert.Wer lieber auf den zwangsweise erforderlichen Stauraum, der für die PS5-Spiele im Disc-Format anfällt, verzichten möchte, kann mit der Digital Edition der PS5 nichts falsch machen. Denn ohne Disc bedarf es auch keiner Hülle und somit letzten Endes auch kein Regal, Schubfach oder gar einen Koffer, um die Spiele schnell zur Hand zu haben.Habt ihr euch bei eurem Internetanschluss für einen Provider entschieden, der euch Hochgeschwindigkeits-Downloads und stete Stabilität des Netzes gewährt, könnt ihr getrost auf ein Laufwerk verzichten. In Windeseile habt ihr einen neuen Titel aus dem PS Store heruntergeladen, während Besitzer der Standardedition sich womöglich noch mit dem Entfernen der Folie eines frischen Spieles abmühen.Geschmäcker sind bekanntermaßen verschieden und auch, wenn sich Disc- und Digital-Version der PS5 wirklich ähnlich sehen, gefällt euch das schlankere Design der Laufwerk-losen Variante möglicherweise einfach besser.Da ihr leistungstechnisch gesehen keine Abstriche machen müsst, könnt ihr, sofern euch die restlichen Unterschiede oder Vorteile nicht kümmern, auch ganz unkompliziert nach der Optik gehen. Hier punktet die Digital Edition der PS5 vermutlich bei den meisten Spielern, allein, weil sie minimal weniger Platz auf dem heimischen Sideboard verbraucht.Welches PlayStation 5-Modell am Ende des Tages das richtige für euch ist, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Welches PlayStation 5-Modell am Ende des Tages das richtige für euch ist, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Wir haben mit den von uns genannten Kaufkriterien aber vielleicht genau den richtigen Ansatzpunkt für eure Entscheidungsfindung geliefert.