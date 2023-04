PlayStation 5: Geeignete Spiele mit den Barrierefreiheits-Tags des Stores finden - so einfach geht's

Barrierefreiheits-Tags der PlayStation 5 vorgestellt

Wie ihr euch die Barrierefreiheits-Tags im PlayStation Store zu Nutze machen könnt

1. Öffnet den PS Store auf eurer PlayStation 5.

2. Navigiert euch zu einer Produktinformationsseite eines beliebigen Spiels.

3. Hier angelangt, drückt ihr den Dreieck-Button auf eurem DualSense oder DualSense Edge Controller .

. 4. Nun dürfte sich ein eigenes Fenster mit den Kategorien und den ausgeschilderten Tags öffnen, das euch genauer über die Barrierefreiheit des Titels informiert.

Leidenschaftliche Gamer findet man fast überall und in jedem Bereich auf der Welt. Doch manche von ihnen haben nicht nur mit den Feindeshorden auf dem Bildschirm zu kämpfen, sondern vielleicht auch mit körperlichen Beeinträchtigungen oder ihrer Sicht. Umso wichtiger sind moderne Features wie diedesDank den sogenannten Accessibility Tags haben-Besitzer eine einfache Möglichkeit, den Store nach Spielen zu durchforsten, die ihren Ansprüchen und Bedürfnissen auch gerecht werden. Und wir zeigen, wie das geht.Grundlegend sollen Features, die auf Barrierefreiheit ausgelegt sind, dabei helfen, Videospiele für wirklich jeden Menschen zugänglich zu machen. Dies hat mittlerweile auch Sony erkannt und mit der Einführung der Accessibility Tags richtig reagiert. Sie helfen nicht nur PS5-Besitzern bei der Auswahl eines passenden PlayStation-Spiels im Store, sondern auch den Entwicklern, Interessenten die barrierefreien Funktionen ihres Produkts näherzubringen.Überstehen den Spielemachern dabei zur Verfügung, um so genau wie möglich darüber informieren zu können, in welchen Punkten ein Titel auch wirklich barrierefrei ist. Diese unterteilen sich noch einmal inSo fallen unter die erste Kategorie zum Beispiel einzelne Tags wie „Großer Text“ oder „Hoher visueller Kontrast“, die PS5-Besitzern bei der präzisen Auswahl eines passenden Spiels helfen sollen. Falls ihr die Funktion bis jetzt noch nicht einmal wahrgenommen habt, haben wir hier, die ihr womöglich noch gar nicht kanntet.Wollt ihr den PlayStation Store auf eurer PS5 nach geeigneten Spielen anhand ihrer Accessibility Tags durchleuchten, so funktioniert das ganz unkompliziert. Am besten verfahrt ihr wie folgt:Bei einigen Titeln, die es auch auf Sonys letzter Konsolengeneration gab, müsst ihr noch die zutreffende Version auswählen. Die entsprechende Funktion findet ihr aber direkt über den Kategorien in einer Art Drop-Down-Menü.Im Anschluss könnt ihr euch ganz einfach selbst durch die einzelnen Kategorien und Tags schlagen, indem ihr den Analog-Stick oder das D-Pad zur Navigation nutzt. Verweilt ihr über einem der Tags auf der rechten Seite einer jeden Kategorie, so bekommt ihr noch nähere Informationen darüber, für was das jeweilige Feature genau steht.Basierend auf den ausgeschriebenen Barrierefreiheitsfunktionen eines jeden Spieles, seid ihr in der Lage, schon früh herauszufinden, ob der Titel euren Ansprüchen oder Bedürfnissen beim Zocken auf der PlayStation 5 überhaupt gerecht wird. Apropos: Drückt ihr die Dreieck-Taste eures Controllers hier noch einmal, gelangt ihr auf direktem Wege in die Einstellungen zur Barrierefreiheit eurer Konsole –Letztes aktuelles Video: KonsolenCover