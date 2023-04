PlayStation 5: Jailbreak - 3 gute Gründe sprechen dagegen

Jailbreak für die PS5: Aus mehr als 3 guten Gründe raten wir euch davon ab

Ihr riskiert, dass euer PSN-Account oder eure Konsole von Sony gebannt wird.

wird. Unterläuft euch dabei ein Fehler, könnt ihr der PS5 bei dem Versuch, sie zu jailbreaken, permanenten Schaden zufügen.

zufügen. Ihr verliert den Garantieanspruch des Herstellers.

des Herstellers. Ihr könnt nicht länger mit euren Freunden online zusammenspielen.

zusammenspielen. Und: Mit einem Jailbreak müsst ihr künftig auf Updates eurer PS5 verzichten.

#1 Ihr riskiert, dass euer PSN-Account oder eure Konsole gesperrt wird

#2 Ihr könnt eure PlayStation 5 nicht länger updaten

#3 Mehrspieler-Modi adè