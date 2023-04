PlayStation 5: 3 hilfreiche Funktionen & wie man sie aktivieren kann

PlayStation 5: Sony hält mit 3 spannenden Features hinter dem Berg – wir stellen sie genauer vor

PlayStation 5: Sony hält mit 3 spannenden Features hinter dem Berg – wir stellen sie genauer vor

Die PlayStation 5 kommt grundlegend mit einer ganzen Reihe an Features daher. Leider hat Sony einige von ihnen von Haus aus deaktiviert, weil sie nicht für jeden Nutzer gleichermaßen gebräuchlich sind – doch wir stellen euch gleich drei von ihnen vor.

Habt ihr die durchaus nützlichen Funktionen erst einmal aktiviert, sorgen sie dafür, euch zu einer noch besseren Erfahrung mit der Next-Gen-Konsole der japanischen Spieleschmiede zu verhelfen. Wie ihr das auf eurer PS5 überhaupt anstellt, erfahrt ihr im Folgenden.

Drei der besonders nützlichen, aber nicht großartig erwähnten Einstellungen wollen wir euch folglich etwas näherbringen. Gefallen euch die von uns vorgestellten PS5-Features nicht, könnt ihr sie nach dem Ausprobieren natürlich ganz einfach wieder ausschalten.

#1 Automatischen Login aktivieren

Seid ihr auch davon genervt, euch jedes Mal aufs Neue wieder mit eurem Profil einloggen zu müssen, wenn ihr eure PlayStation 5 startet? Falls ja: Dank des automatischen Logins könnt ihr künftig getrost darauf verzichten. So aktiviert ihr ihn:

1. Geht in die Einstellungen eurer PS5.
2. Hier navigiert ihr euch zum Punkt „Benutzer und Konten".
3. Dort angelangt, entscheidet ihr euch für die „Login-Einstellungen".
4. Aktiviert nun die Option „Automatisch bei PS5 einloggen".

Gehört auch ihr zu jenen, die ihre Konsole vor dem Schlafen gehen komplett herunterfahren, erspart ihr euch damit jedes Mal nicht nur einen zusätzlichen Knopfdruck, sondern auch etwas Zeit, ehe ihr in euer nächstes Abenteuer abtauchen könnt.

#2 Legt die Settings einzelner Titel schon vor dem Spielen fest

Bevor ihr mit einem neuen Spiel beginnt, kann es sich lohnen, einige Einstellungen bereits im Vorfeld auf eurer PS5 festzulegen. Zum Beispiel dann, wenn ihr euch zu den besonders Hartgesottenen zählt, die sich immer nach dem anspruchsvollsten Schwierigkeitsgrad sehnen, oder ihr grundlegend gerne Untertitel ausgespielt bekommt.

Anstatt dies in jedem Spiel einzeln festzulegen, könnt ihr über die Spielvoreinstellungen eurer PlayStation 5 einmalig ein paar Optionen auswählen, die dann – sofern möglich und vorhanden – für jeden Titel gelten und auf neue Spiele automatisch angewendet werden. Eine Übersicht über die PS5-Voreinstellungen findet ihr über das Zahnrad-Symbol unter dem Punkt „Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen" > „Spielvoreinstellungen".

#3 Sprachbefehle aktivieren

Habt ihr euch schon immer vorgestellt, eure PS5 ganz einfach mit der Hilfe eurer Sprache zu steuern, anstatt eure Eingaben über den Controller oder eine Fernbedienung zu treffen? Nichts leichter als das – allerdings müsst ihr euer System dabei auf eine englischsprachige Region wie die Vereinigten Staaten oder Großbritannien umstellen, sollte dies nicht ohnehin schon der Fall sein.

Denn Sony testet das Feature erst einmal in englisch, ehe es womöglich auch für Deutschland und weitere Regionen ganz offiziell zur Verfügung steht. Habt ihr eure Region entsprechend abgeändert, könnt ihr auf einige Funktionen der PS5 mit eurer Stimme zugreifen, ohne einen Finger zu krümmen, indem ihr euch das integrierte Mikrofon des DualSense Controllers zu Nutze macht oder in euer Headset sprecht.

Dazu gehören unter anderem das Starten von euren PS5-Spielen, der Zugriff auf einige Einstellungen sowie die Wiedergabe diverser Multimedia-Inhalte. Über die „Settings" geht ihr in den Unterpunkt „Voice Command (Preview)". Hier könnt ihr das Feature ein- und ausschalten. Wollt ihr dann einen Sprachbefehl geben, sagt ganz einfach „Hey PlayStation!" und äußert euren Wunsch.