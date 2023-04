PlayStation 5: Großes Showcase-Event könnte schon nächsten Monat geplant sein

Neues PlayStation 5-Showcase im Mai? Das sagt Jeff Grubb

Schon im kommenden Monat könnte unsmit einem frischen-Event derüberraschen. Nachdem bereits Anfang April erste Gerüchte aufkamen, wird der Termin nun mit frischen Insider-Aussagen immer wahrscheinlicher.Schon vor einigen Wochen ließ Jeff Grubb von Giantbomb tief blicken und verriet, dass das nächstenoch vor dem Summer Game Fest, das am 8. Juni stattfindet, einläuten soll. Nun wird er sogar noch etwas konkreter.Schon in der Vergangenheit konnte man Grubbs Aussagen trauen, sagte er doch bereits Sonys erste Präsentation in diesem Jahr korrekt voraus. Nun äußerte er sich im Zuge des Game Mess Mornings-Podcast ( via Gamingbolt) zum neuen PlayStation-Showcase, welches er recht sicher in den kommenden Wochen vermutet."Ich würde wohl mit relativer Sicherheit sagen, dass [das Showcase] im Mai kommt, aber grundsätzlich werde ich weiterhin davon sprechen, dass es vor dem Summer Game Fest stattfindet, da das einfach die sicherste Art ist, dies zu sagen", erklärt Grubb im Podcast. Weiter heißt es "Aber ja, Mai, vielleicht sehr sehr früher Juni, das scheint mir der richtige Zeitraum für das PlayStation Showcase zu sein".Derweil diskutieren gespannte PlayStation-Fans, worum es in dem Showcase eigentlich gehen könnte. Denn konkrete Spieletitel verriet Sony bis dato nicht. Vermutet wird von vielen Seiten eine Präsentation des neuen Marvel-BlockbustersoderLetztes aktuelles Video: KonsolenCover