PlayStation 5: DualSense Controller und weitere Elektronik bringt euch jetzt Lieferando

PlayStation 5: Controller kaputt? Ersatz kommt jetzt mit Lieferando

Wer einen-Controller kaufen wollte, hat bislang entweder Amazon oder den lokalen Elektronikfachhandel bemühen müssen – jetzt soll es aber eine noch schnellere Lösung geben., eigentlich als Restaurant-Lieferdienst mit allgegenwärtiger Katy Perry-Werbung bekannt, will nämlich expandieren und startet deshalb eine Kollaboration mit MediaMarkt. Ab sofort könnt ihr daher Gamepads, Mäuse oder anderesbei Lieferando bestellen und sollt in rund 35 Minuten beliefert werden.Das Experiment startet zunächst, bei Erfolg ist man aber sicherlich für eine Ausbreitung des Services bereit. Neben der kurzen Lieferzeit wirbt man auch mit den Zeitspanne, in der der Dienst verfügbar ist:könnt ihr innerhalb des Berliner Rings nun PlayStation 5-Controller, Kabel, Steckerleisten und andere elektronische Kleinteile bestellen.Mitwill euch Lieferando versorgen, die allesamt mehr oder minder zum Alltagsbedarf gehören, wie es in einer offiziellen Pressemeldung heißt. Dievon 35 Minuten dürfte vor allem bei Spontanausfällen verlockend sein: Gibt euer Gamepad oder eure Maus überraschend um 22 Uhr den Geist auf, bekommt ihr in einer halben Stunde Ersatz geliefert und könnt entspannt weiterzocken.Lieferkosten gibt es keine, dafür aber einevon 89 Cent und einenvon 10 Euro. Falls ihr nur eine Maus für 4,99 Euro braucht, müsst ihr also entweder gleich drei kaufen oder ein paar Kabel in den elektronischen Warenkorb werfen. Die Produktpreise sollen sich an den Online-Angeboten von MediaMarkt orientieren, ein PlayStation 5-Controller kostet beispielsweise 69,98 Euro.Ob das neue Angebot angenommen und dann auch irgendwann außerhalb von Berlin angeboten wird, bleibt abzuwarten. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr euch vorstellen könntet, den Service zu nutzen oder nicht. Die inmüsst ihr aber auch weiterhin woanders kaufen.