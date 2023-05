PlayStation 5: Laufwerk zu laut? 3 einfache Handgriffe helfen euch und eurer PS5

PlayStation 5: So einfach könnt ihr lästige Laufwerk-Sounds verstummen lassen

Seit dem Ende ihrer Knappheit kommen immer mehr leidenschaftliche Gamer in den Genuss der Next-Gen-Konsolen aus dem Hause Sony. Doch gerade das manchmal besonderskann einem schnell übel aufstoßen. Mit ein paar einfachen Handgriffen sagt ihr diesem jedoch den Kampf an.Vor allem dann, wenn ihr dieeines eurereinlegt, können die heftigen, Kettensägen-artigen Sounds, die das Laufwerk von sich gibt, nicht nur störend, sondern sogar besorgniserregend klingen. Klar, ein paar Nebengeräusche und ein bisschen Geratter gehören wohl zum guten Ton. Doch damit ihr an einem entspannten Abend nicht von ihnen aus der Ruhe gerissen werdet, haben wir die eine oder andere Lösung parat.Während wir euch im weiteren Verlauf gleich drei Möglichkeiten, um euer lautstarkes PS5-Laufwerk in den Griff zu bekommen, näher vorstellen wollen, haben wir zunächst für euch einen eher groben Abriss von Lösungsmöglichkeiten im Überblick. So kann es eurer PlayStation 5 ganz allgemein helfenWährend ihr manche der Lösungsvorschläge mit Sicherheit schon kanntet und womöglich sogar schon einmal selbst ausprobiert habt, gibt es ein paar spannendere von ihnen, auf die wir näher eingehen möchten.Während es klar sein sollte, dass ihr eure PlayStation 5 regelmäßig mit den neuesten Updates versorgen solltet, ist das sogenannte Power Cycling nicht jedem bekannt. Damit könnt ihr eurer PS5 dabei helfen, etwaige Performance-Probleme in den Griff zu bekommen und auch bei einem lauten Laufwerk lohnt es sich, die Methode einmal auszuprobieren.Um einen Power Cycle durchzuführen, ist kein großer Aufwand nötig. Ganz im Gegenteil: Ihr haltet den Power-Knopf der Konsole ganz einfach gedrückt, ehe sie sich abschaltet. Ist dies erst einmal geschehen, so zieht ihr der PlayStation für rund 20 Minuten den Stecker und trennt sie so vollständig vom Stromnetz, ehe ihr sie wieder einschaltet.Sollte euer PS5-Laufwerk noch immer Schwierigkeiten bereiten, überprüft aber unbedingt einmal, ob es womöglich Updates für das System gibt. Sollte es sich nämlich um ein bloßes Software-Problem handeln, dürfte sich dies so unkompliziert beheben lassen. Um eure Version zu überprüfen, sucht ihr in den Einstellungen der Konsole nach einem Update für die System-Software.Auch der zweite Tipp dürfte einleuchten, immerhin zählen die Lüfter bei einer Konsole zu den stärksten Lautstärkequellen. Ist ein solcher eurer PlayStation 5 nämlich bedeckt von Staub und Schmutz, wundert es wenig, dass er sich beim Lüften des Systems förmlich abrackert und zu hohem Lärm tendiert – immerhin ist die Wärmeabfuhr nur noch halb so gut ausgeprägt.Dies hat zur Folge, dass ihr eure PS5 regelmäßig reinigen solltet, um sie von etwaigen Verschmutzungen zu befreien und ihre Luftzirkulation wieder in Gang zu bringen. Und auch, wenn es sich im ersten Moment kompliziert anhören mag, euren Konsolenlüftern an den Kragen zu gehen, ist der Vorgang vergleichsweise schnell und unkompliziert, mit ein paar wenigen Handgriffen erledigt.Unser letzter Tipp ist der womöglich spannendste auf der Liste: Bevor die Lautstärke eures PS5-Laufwerks euch letztlich in den Wahnsinn treibt, solltet ihr einmal versuchen, sie händisch von ihrer eingelegten Disc zu befreien. Idealerweise macht ihr dies direkt im Anschluss, nachdem ihr euren Lüfter gereinigt habt.Was sich zunächst wie ein Himmelfahrtskommando für das Laufwerk anhören mag, entpuppt sich laut YouTuber Gears and Tech und den Kommentaren unter dem entsprechenden Video als wahre Geheimwaffe – wenn auch der Experte selbst keine sinnvolle Erklärung dafür parat hat, warum die Methode überhaupt funktioniert.Für den gesamten Prozess ist ein möglichst kleiner Schraubenzieher nötig. Und auch, wenn ihr euren Garantieanspruch bei dem Versuch nicht kaputt macht, empfiehlt es sich selbstredend, so vorsichtig wie nur möglich dabei vorzugehen.Sollte euch aber eher der Sinn danach stehen, zunächst ein paar einfachere Lösungen, um Herr über euer lästiges PS5-Laufwerk und seine Lautstärke zu werden, auszuprobieren, solltet ihr euch an den von uns vorgestellten im ersten Teil des Textes orientieren. Einige Nutzer, die von dem Problem betroffen sind, berichten beispielsweise auch, dass ihnen ein weiches Mauspad aus Gummi geholfen hätte. Wollt ihr noch mehr aus ihr herausholen,, die ihr einmal ausprobieren solltet.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover