PlayStation 5: Streaming-Handheld Project Q für 2023 angekündigt

Vor wenigen Wochen war es ein Gerücht, jetzt ist es Realität: Es kommt wirklich ein. Im Rahmen des großenkündigte Sonys Jim Ryanan, aber die Sache hatProject Q ist übrigens noch nicht der finale Name, aber das Gerät ist auch nicht mehr lange von einem Release entfernt.und es euch erlauben, Spiele von eurer Konsole direkt zu streamen. Nativ werdet ihr auf Project Q aber keine Games erleben.Richtig gelesen: Project Q ist nicht etwa eine neue PSP oder PlayStation Vita und auch kein wirklicher Konkurrent zur Nintendo Switch. Stattdessen handelt es sich bei Project Q um ein reines, welches ein acht Zoll großes Display umringt von zwei DualSense-Controller-Hälften bietet."Das intern als Project Q bezeichnete Gerät verfügt über einen acht Zoll großen HD-Bildschirm und alle Tasten und Funktionen des DualSense Wireless-Controllers", so Jim Ryan. Um Spiele auf den Handheld zu streamen müssen diese zuvor auf eurer PlayStation 5 installiert sein. VR-Spiele werden derweil nicht unterstützt.Mehr Details will Sony erst in Zukunft verraten. Project Q soll jedoch noch 2023 erscheinen, wobei Ryan weder einen genauen Termin noch einen angepeilten Preis verraten hat.Neben Project Cube kündigte Ryan außerdem die erstenan. Auch diese sollen voraussichtlich 2023 erscheinen und sowohl mit der PlayStation 5, als auch mit dem PC und gängigen Smartphones kompatibel sein. Sony verspricht zudem "lossless audio", aber hat wie bei Project Q noch keinen Preis parat.Zu einer PlayStation 5 Pro, die ein verbessertes Raytracing bieten soll , gab es hingegen keine Ankündigung. Sollten die Insider in der Vergangenheit hier aber auch Recht haben, dürfte mit einer Ankündigung in naher Zukunft zu rechnen sein.