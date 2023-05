PlayStation 5: Game Sharing leicht gemacht - so aktiviert ihr das spannende Feature

PlayStation 5: Was ist überhaupt mit Game Sharing gemeint?

So könnt ihr Spiele mit der PS5 für andere freigeben

Schützt euren PSN-Account

Immer mehr Menschen kommenin den Genuss einer. Grund genug, eines der spannendsten Features der PS5 einmal genauer vorzustellen: Das sogenannteDenn während es nicht viel Aufwand erfordert, eine physische Fassung einesmit jemandem zu teilen, indem ihr ihm ganz einfach die entsprechende Disc aushändigt, gestaltet sich dies bei einem digital erworbenen Titel als etwas schwieriger. Doch glücklicherweise könnt ihr die Game Sharing-Funktion eurer Konsole ganz einfach aktivieren.Ganz grundlegend handelt es sich beim Game Sharing um eine Funktion eurer PlayStation 5, mit der ihr eure digitalen Spiele für Freunde und Familienmitglieder freigeben könnt, damit sie jene auf ihrem eigenen PS5-System spielen können als würden sie es selbst besitzen. Umgekehrt verhält sich dies natürlich genauso, seid ihr also interessiert daran, in dieabzutauchen, solltet ihr trotzdem weiterlesen.Etwas unterscheidet sich das Feature von der Spielfreigabe auf der PS4, da ihr die PS5 nicht länger als primäre Konsole festegen müsst. Stattdessen verknüpft ihr euer PSN-Konto mit der anderen Konsole und aktiviert die Konsolenfreigabe und das Offline-Spiel.dashierbei aberdem sogenannten: Ersteres gibt einer weiteren Person vollen Zugriff auf eure digitale Bibliothek, damit sie die Titel in ihrem Benutzerkonto spielen kann, während zweitere Funktion lediglich vorübergehenden Zugriff auf das Konto gewährt, um eure Spiele zu zocken. Habt ihr darüber hinaus noch ein, kann auch dieses von eurem Freund oder euerem Familienmitglied genutzt werden.Möchtet ihr das Game Sharing-Feature einmal selbst ausprobieren, könnt ihr dies mit eurem Konto immer nur auf einer PS5-Konsole tun. Das heißt, dass ihr die Funktion, sollte sie aktiviert sein, zunächst auf eurer PS5-Hauptkonsole deaktivieren müsst, bevor ihr sie mit einem weiteren Gerät aktivieren könnt.Stellt anschließend sicher, dass eure PS5-Konsole mit dem Internet verbunden ist und ihr mit eurem PSN-Konto angemeldet seid. Danach navigiert ihr euch über diezum Punktund entscheidet euch unter „“ für die. Deaktiviert das Feature folglich.Bedenkt dabei, dass ihr damit auch automatisch anderen Nutzern eurer PS5 den Zugriff auf eure digitale Spielebibliothek verwehrt. Darüber hinaus könnt ihr, nachdem ihr die Schritte befolgt habt, auch nicht länger offline auf eure digitalen Titel zugreifen, da eure Konsole eine Internetverbindung benötigt, um den Besitz eines Titels über den PSN-Server zu überprüfen.Nun setzt ihr euch vor die andere PlayStation 5, auf der ihr eure digital erworbenen Spiele zur Verfügung stellen wollt, und meldet euch mit eurem PSN-Account an. Navigiert euch nun erneut zur Konsolenfreigabe und dem Offline-Spiel und, um das Game Sharing zu nutzen. Anschließend kann auf der zweiten PS5-Konsole nun das gewünschte Spiel heruntergeladen und über das eigene PSN-Konto ihres Besitzers gespielt werden, als hätte die Person es selbst gekauft.Auch, wenn das Game Sharing euch und euren Freunden ganz neue Möglichkeiten zum Zocken eurer liebsten PS5-Spiele eröffnet, solltet ihr mit euren Daten wie gewohnt behutsam umgehen. Daher empfehlen wir euch, die, sondern euch persönlich auf der zweiten Konsole anzumelden.Ansonsten kann mit dem Game Sharing der PlayStation 5 nichts mehr schief gehen. Neben dem besonders spannenden Feature zeigen wir euch an anderer Stellenoch einmal massiv verbessern könnt.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover