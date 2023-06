PlayStation 5: Neues System-Update ab sofort verfügbar

PlayStation 5: Neues PS5-Update – Das hat es zu bieten

Die Leistung und Stabilität der System-Software der PS5 wurden verbessert.

Es wurden Verbesserungen der Nachrichten und Benutzerfreundlichkeit für einige Monitore und TV-Geräte vorgenommen.

Ab sofort steht euch ein frischesfür diebereit. Dieses könnt ihr euch unkompliziert auf der Konsole herunterladen.Das Update mit der Versionsnummersoll einige Verbesserungen mit sich bringen. Und welche das sind, verrät uns Sony selbstredend auch.Mit dem neuen System-Update 7.40 kommen nicht all zu großartige Verbesserungen für die PlayStation hinzu. Lediglich folgende Patch Notes sind seitens Sony ( via PushSquare) zu finden:Mit dem neuen Update ändert sich also erst einmal nicht all zu viel. Anders sah das noch im März aus: Hier kamen, ebenfalls im Zuge eines größerenauf die PlayStation 5.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover