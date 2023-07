PlayStation 5: Bei Media Markt bald für kurze Zeit zum absoluten Tiefpreis erhältlich

Hellraiser schrieb am 20.07.2023 um 18:08 Uhr

Ich gehöre wohl zu den wenigen, die die PS4 übersprungen hatten. Hatte damals nach den Spec Reveals von One und PS4 nämlich lieber den PC aufgerüstet, der heutzutage natürlich nicht mehr... naja. ; )

@diggalooo

Ich hatte 2020/21/22 tatsächlich öfter mal die Versuchung, Scalperpreise zu zahlen.

Bin natürlich froh darüber, dass mich die Vernunft am Ende immer eingeholt hatte. 2023 könnte jetzt aber tatsächlich das Jahr werden, in welchem ich bei der PS5 zuschlage. Habe so große Lust auf das Souls Remake, Returnal, Rift Apart, HFW, Tlou2 und Death Stranding auf PS5, dass ich eigentlich am liebsten jetzt schon ins nächste Saturn fahren würde...aaaber:

Sollten die Gerüchte aber stimmen, dann am liebsten erst zur der PS5 Slim. August und September gilt es also vermutlich noch abzuwarten, aber ich würde mich einfach ärgern jetzt zuzuschlagen und dann kommt im Herbst/Winter tatsächlich die Slim.

459? sind aber wirklich eine Versuchung, zumal die PS5 ja schon zwei gute Revisionen hinter sich hat.