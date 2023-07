PlayStation 5: 13 kommende Blockbuster, die ihr Sony zufolge auf dem Schirm haben solltet

Das sind die 13 spannendsten PS5-Spiele, die ihr im Rest des Jahres auf keinen Fall missen solltet

Das Jahrist bereits in seiner zweiten Hälfte angekommen, doch noch immer gibt es eine Vielzahl an Spielen, auf die wir uns in den kommenden Monaten freuen dürfen. Grund genug für, uns einmal auf gleichfür dieaufmerksam zu machen, die wir auf keinen Fall verpassen dürfen.Mit dabei: Natürlich der zweite Teil von, ebenso wie die Videospieladaption von James Camerons Kino-Blockbuster Avatar. WelcheSony noch auf der Liste stehen hat, erfahrt ihr im Folgenden.Im Rahmen eines brandneuen Blog-Eintrags verrät PlayStation Blog-Korrespondentin Heidi Kemps über das verbleibende „Killer-Lineup“ für das restliche Jahr 2023. In jeweils einem kurzen Absatz verrät sie uns, warum die 13 ausgewählten PS5-Releases so spannend sind und was sich hinter ihnen überhaupt verbirgt.Passend zu der Auflistung gibt es den entsprechenden Trailer direkt mit dazu. Dabei wurde auf eine mehr oder minder bunte Mischung wert gelegt, weswegen sich neben dem actiongeladenen Armored Core-Ableger aus dem Hause FromSoftware auch Titel wie Goodbye Volcano High oderfinden lässt, verstecken. Auch wir sind gespannt, was der Rest des Spielejahres 2023 noch für uns bereithält und verraten euch schon jetzt, wie es um die Veröffentlichungen im Herbst steht.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover