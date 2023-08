PlayStation 5: Streamer Kai Cenat will 300 Konsolen verschenken - Aktion eskaliert komplett

Kai Cenat will 300 PlayStation 5-Konsolen verschenken – Aktion endet in Massenchaos

Cenat erwartet Anklage wegen Anstiftung zum Aufruhr

So hatte sich Influencersein großessicherlich nicht vorgestellt: Mit dem Ziel, ganze 300unter die Leute zu bringen, versammelte er am vergangenen Freitag binnen weniger Minuten Tausende Menschen am New Yorker Union Square.Das Ergebnis: Szenen, die fast schon an eine ausgeprägteerinnern. Mehrere Menschen wurden bei dem Versuch, sich eine der begehrten PS5-Konsolen zu sichern, verletzt – 65 Personen wurden sogar an Ort und StelleSeinen überversprach Kai Cenat, der aktuell zu den allerbeliebtesten Streamern auf der Plattform Twitch zählt, bei dem Fan-Treffen im Stadtbezirk Manhattan einige Geschenke machen zu wollen. So war auch die Rede vonPS5-Systemen, die er verteilen wollte – Chaos praktisch vorprogrammiert.Einehatte der populäre Influencer dafür der New York Times zufolge natürlich nicht –mehrere Tausend Menschen, darunter viele junge Fans, versammelten sich gegen 15 Uhr Ortszeit auf dem Union Square mit dem Ziel, sich eine PlayStation 5 zu schnappen. Kurz darauf folgten Szenen, die eher an einen wütenden Aufstand anstelle einer friedlichen Fan-Zusammenkunft erinnerten.Die Bilder zeigen zahlreiche Jugendliche, die sich mit Steinen, Flaschen und weiteren Gegenständen attackierten. Auchwurden gezündet, während die Unruhestifter auf Autos kletterten oder sogar umherliegende Geschäfte. Manche von ihnen waren sogar mit Werkzeugen undbewaffnet, neben den Sachbeschädigungen soll es auch zu Platzwunden und sogargekommen sein.Die New Yorker Polizei sowie weitere Sicherheitskräfte sahen sich gezwungen, gewaltsam mit der Hilfe vonundeinzuschreiten, um den wütenden Mob in Zaum zu halten. Auch auf Seite der Beamten soll es dabei zu Verletzungen gekommen sein. Der Streamer selbst wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen, befindet sich aber mittlerweile wieder inTrotz der vermeintlich gutgläubigen Intention, seinen Fans etwas in Form der begehrten PlayStation 5 zurückgeben zu wollen, droht Kai Cenat stattdessen nun unter anderem eine– der dem New Yorker Bürgermeister Eric Adams zufolge von einigen Drahtziehern gezielt ausgelöst worden sein soll. „Man kommt nicht mit Rauchbomben und Feuerwerkskörpern zu einem Konsolen-Giveaway“, erklärt er.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover