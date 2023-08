PlayStation 5: Neue Gerüchte und angeblich erstes Bild zur Slim-Variante

PlayStation 5: Sieht so die Slim-Variante aus?





Here's the first look at the PlayStation 5 (CFI-2016) "Slim" pic.twitter.com/234PcjEVgc



— Andrew Marmo (@the_marmolade) August 11, 2023

Schon seit einer ganzen Weile hält sich hartnäckig das Gerücht, dassan einerdermit einemarbeitet. Offiziell ist diese Slim-Version noch nicht angekündigt, aber nun sorgt ein neues Bild für Aufsehen.Angeblich soll es sich dabei um einhandeln, die sich derzeit schon in der Produktion befinde. Die Konsole würde dem Namen gerecht etwas schlanker ausfallen, aber grundsätzlich der aktuellen Designlinie treu bleiben. Technische Verbesserungen sind hingegen nicht zu erwarten, wie zuletzt Insider mitteilten.Gemäß des australischen Reverse Engineers BwE sei er im Besitz eines Videos, welches das frische PS5-Modell zeigen soll. Seinen Angaben zufolge soll die PS5 Slim etwa 5 Zentimeter kleiner ausfallen, das Laufwerk weniger gebogen sein und sich an den Seiten "zwei hässliche schwarze Streifen" zeigen. Eigenes Bildmaterial wolle er aber nicht hochladen.Zwei Tage später ist nun im Internet ein Foto aufgetaucht, welches angeblich die neue Konsolenrevision zeigt. Entdeckt hat es der Twitter-Nutzer Andrew Marmo im chinesischen Forum AV9G , bei dem schon in der Vergangenheit immer wieder vermeintliche Infos ausgetauscht worden sind. Auf dem Bild ist jedoch nur die obere Hälfte der Konsole zu sehen, die tatsächlich ein wenig schmaler ausfällt und die erwähnten Seitenstreifen zeigt.Ob es sich dabei jedoch um ein echtes Foto handelt oder jemand nur anhand der Insider-Gerüchte ein paar Photoshop-Skills unter Beweis stellen wollte, ist unklar. Die Gerüchteküche ist sich jedoch zuletzt einig gewesen, dass eine neue Edition der PlayStation 5 auf dem Weg sei und womöglich noch dieses Jahr erscheint.Für 2024 wiederum sei, die dann auch technisch mehr Leistung bieten soll. Bislang hat Sony aber weder die Existenz einer PS5 Slim noch einer Pro-Version bestätigt. Lediglich die herkömmliche