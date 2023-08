PlayStation 5: So sorgt ihr ganz einfach für mehr Speicherplatz

PlayStation 5: Mehr Speicherplatz gefällig? So einfach geht’s

1. Navigiert euch in die „ Einstellungen “ eurer PS5.

“ eurer PS5. 2. Sucht hier nach dem Punkt „ Aufnahmen und Übertragungen “.

“. 3. Hier dürftet ihr auf die „ Automatischen Aufnahmen “ stoßen, unter die auch jene, die für die Trophäen erstellt werden, fallen. Wählt den entsprechenden Reiter aus.

“ stoßen, unter die auch jene, die für die Trophäen erstellt werden, fallen. Wählt den entsprechenden Reiter aus. 4. Deaktiviert die Option, Trophäen-Videos und -Screenshots zu speichern, indem ihr den bereits gesetzten Haken entfernt.

Die Alternative: Eine zusätzliche NVMe SSD für eure PS5

Besitzer einerdürften das Problem nur all zu gut kennen: Bei all den Blockbustern, die man uns fürNext-Gen-Konsole in der letzten Zeit vorgesetzt hat, kann sich derschon einmal schnell seinem Ende nähern.Abhilfe schafft ein, aber nicht unbedingt verbreiteter. Mit diesem schaufelt ihr euch massenweise Platz für neue Spiele auf der PS5 frei – und wir verraten euch, wie es geht.Bevor ihr euch der, welches Spiel ihr auf eurer PlayStation 5 als nächstes deinstalliert, um für frischen Platz zu sorgen, gegenübergestellt seht, haben wir einenparat. Dabei geht es vor allem um dasder PS5.Jenes sorgtdafür, dass sämtlicher Fortschritt, den ihr in einem Spiel macht, dokumentiert wird und ihr eure Errungenschaften und Erfolge mit anderen Spielern teilen könnt. Das ganze soll für mehrsorgen und euch ermutigen, einen Titel auch wirklichDabei wird jedoch einiges an, denn, wenn ihr eine Trophäe erhaltet, nimmt eure PlayStation 5einenauf und macht obendrein auch noch einen, der auf der Konsole gespeichert wird. Da es sich dabei auch noch umhandelt, benötigen diese natürlich wesentlich mehr Platz als ein herkömmlicher Clip im Full HD-Format. Glücklicherweise ist es aber unkompliziert möglich, daszuSelbst, wenn ihr nur wenige Stunden am Tag oder in der Woche mit eurer PlayStation 5 verbringt, kann sich die einfache Methode lohnen, um ordentlich Speicherplatz einzusparen. Denn die aufgenommenenschneller als ihr womöglich denkt.Sollte euch entgegen eurer Erwartung kein Speicher-Segen ins Haus stehen, indem ihr die unnötigen Trophäen-Clips und -Screenshots von eurer PS5 löscht, gibt es aber auch noch eineSo könnt ihr in eurer Konsole recht unkompliziert einebezeichnen würden. Die Vorteile, die sich durch eine solche bieten, haben wir euch im zuvor verlinkten Artikel einmal aufgeschlüsselt. Aber auch einekann sich lohnen, wenn ihr eure Spielebibliothek stets dabeihaben wollt.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover