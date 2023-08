PlayStation 5: Portal Remote Player vorgestellt - Preis beläuft sich auf knapp 220 Euro

PlayStation Portal Remote Player: Für rund 220 Euro bekommt ihr Sonys neue Handheld-Erfahrung

Dassan einem eigenenarbeitet, ist seit geraumer Zeit kein Geheimnis mehr. Zunächst unter dem Namengehandelt, soll derdie volle PS5-Erfahrung in kompaktem Größenformat bieten., wird jener über diedes DualSense Wireless Controllers verfügen – also auchundmit sich bringen. Neben dem Namen ist mittlerweile aber auch derfür den neuen PlayStation-Handheld bekannt.Der PlayStation Portal Remote Player soll noch bis zumzu einem Preis von 219,99 Euro auf den Markt kommen, wie Sony jüngst verriet . Das Gerät sei ganz grundlegend darauf ausgelegt, euch eure liebsten PlayStation-Spiele auch abseits der PS5-Konsole spielen zu lassen. Voraussetzung dafür ist einemit mindestens fünf Megabit pro Sekunde, besser noch 15 Mbit/s, wie der Hersteller sie selbst empfiehlt.„PlayStation Portal Remote Player ist dasfür Gamer in Haushalten, in denen der Fernseher im Wohnzimmer gemeinsam genutzt wird. Oder einfach nur, um PS5-Spiele in einem anderen Raum des Hauses zu spielen.“, stellt Sony im Blog selbst noch einmal klar. Es handelt sich alsoum einen, sondern ihr müsst noch immer eine PlayStation 5 euer Eigen nennen. Das Spielen von-Titeln sowie jenen, die ihr über denCloud-Service streamen wollt, ist nicht möglich.Abgesehen von seinem offiziellen Namen und seinem Preis verrät Sony auch noch, wie es um einen dieund dendes Portal Remote Players steht. So wird ein 8-Zoll-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1.080p und einer Framerate von 60 Bildern pro Sekunde verbaut sein. Noch in diesem Jahr soll das Gerät erscheinen, weitere Informationen bezüglich dersollen wir aber schon bald zu hören bekommen.Im Blog geht man außerdem noch auf die neuensowie auf das neueein, welches im selben Atemzug vorgestellt wurde. Ebenso ist die Rede von, der neuen kabellosen Audiotechnologie der PlayStation. Bezüglich der Vermutung, derbieten, gibt es aber bislang keine beschwichtigenden Neuigkeiten.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover