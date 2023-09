PlayStation 5: PlayStation Portal erscheint pünktlich zum Weihnachtsgeschäft

PlayStation Portal: Handheld-Modus soll PS5-Inhalte schnörkellos wiedergeben

Die neue Hybrid-Konsole steigt mitten ins Weihnachtsgeschäft ein. Die PlayStation Portal verbindet die Spielerfahrung der PlayStation 5 mit portablem Gaming. Auf einemund dem Remote Player sollen die Konsolenerlebnisse in vollem Umfang auch unterwegs genossen werden können. Einzige Bedingung: ein stabiler WLAN-Zugang.Amist es so weit und Besitzer einer PS5 können ihr Spielerlebnis mit dem PlayStation Portal Remote Player - wie der Handheld mit vollständigem Namen lautet - erweitern. Die Steuerungselemente sollen dabei über alle Funktionen verfügen, die auch der DualSense-Controller bietet, so zum Beispiel haptisches Feedback und adaptive Trigger.Der Bildschirm soll die Spielinhalte ohne Qualitätsverlust inwiedergeben können. Um mit der PlayStation Portal auf die Spiele der eigenen PS5-Bibliothek zugreifen zu können, wird ein Zugang zubenötigt; empfohlen wird eine Hochgeschwindigkeitsverbindung von mindestens 15 Mbits/s. Für den Heimgebrauch ist das Gerät eine praktische Option, wenn ihr PS5-Spiele zocken wollt, aber gleichzeitig eine Person den Fernseher nutzen will.Es kann immer nur eine PlayStation Portal mit einer PS5 verbunden werden. Eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft ist zum Spielen nicht nötig. Diekosten. Was euch demnächst die verschiedenen Modelle dernachlesen.