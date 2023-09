PlayStation 5: Releasedatum für PlayStation Portal bekanntgegeben

PlayStation Portal: Handheld-Modus soll PS5-Inhalte schnörkellos wiedergeben

Nachdem Sony kürzlich bereits angekündigt hat, mit welchem Preis die neuein den Handel kommen wird, steht nun auch ein Veröffentlichungsdatum fest. Mit diesem steigt die neue Hybrid-Konsole mitten ins Weihnachtsgeschäft ein.Die PlayStation Portal verbindet die Spielerfahrung dermit portablem Gaming. Auf einemund dem Remote Player sollen die Konsolenerlebnisse in vollem Umfang auch unterwegs genossen werden können. Einzige Bedingung: ein stabiler Wlan-Zugang.Amist es so weit und Besitzer einer PS5 können ihr Spielerlebnis mit der PlayStation Portal erweitern. Die Steuerungselemente sollen dabei über alle Funktionen verfügen, die auch der DualSense-Controller bietet, so zum Beispiel haptisches Feedback und adaptive Trigger.Der Bildschirm soll die Spielinhalte ohne Qualitätsverlust inwiedergeben können. Um mit der PlayStation Portal auf die Spiele der eigenen PS5-Bibliothek zugreifen zu können, wird ein Zugang zubenötigt; empfohlen wird eine Hochgeschwindigkeitsverbindung von mindestens 15 Mbits/s. Für den Heimgebrauch ist das Gerät eine praktische Option, wenn ihr PS5-Spiele zocken wollt, aber gleichzeitig eine Person den Fernseher nutzen will.Es kann immer nur eine PlayStation Portal mit einer PS5 verbunden werden. Eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft ist zum Spielen nicht nötig. Diekosten. Was euch demnächst die verschiedenen Modelle dernachlesen.