PlayStation 5: PS5 für nur 270 Euro dank GameStop-Tauschaktion sichern

PlayStation 5 für rund 300 Euro bei GameStop kaufen: Sichert euch Sonys Spielekonsole zum Spottpreis

Sonysgilt auch rund drei Jahre nach ihrem Release noch als Objekt der Begierde für viele Konsolen-Fans. Dank einer Aktion vonhabt ihr aktuell die Möglichkeit, sie so günstig wie nie zuvor zu erstehen.Dabei müsst ihr allerdings einer eigentlich rechtnachkommen. Erfüllt ihr die Voraussetzungen, wird es aber so richtig günstig und ihr könntsparen.Lange Zeit nach ihrem Release galt es als besonders schwierig bis unmöglich, in den Besitz einer PlayStation 5 zu gelangen. Die Warenlager der Elektronikfachmärkte waren wie ausgebombt und die Pandemie hat die Produktion nicht gerade begünstigt. Mittlerweile ist wieder Ruhe eingekehrt, jedoch hat Sony erst. Bei GameStop könnt ihr im Vergleich zu ihrer UVP nun aber ordentlich Geld sparen.Im Rahmen einer aufregenden Aktion bekommt ihr die moderne Spielekonsole aktuell für gerade einmal 270 Euro – vorausgesetzt, ihr bietet dem GameStop-Händler eures Vertrauens im Gegenzug euremit einem Terabyte Speicherplatz und demder zweiten Version an. Doch auch für die herkömmliche PS4, ebenso wie für das Slim-Modell, gibt es vergleichbareder von euch angebotenen PS4 könnt ihr also fast 300 Euro im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung der PS5 sparen. Um wie viel sich der Preis mit jeder Version eurer alten PlayStation reduziert, seht ihr anhand der obigen. Die Aktion von GameStop läuft nur noch, genau genommen bis zum 20. September 2023. Einlösen könnt ihr das Angebot außerdem nur– online gilt die Aktion nicht. Viel Zeit verstreichen lassen solltet ihr aber eh nicht, denn der Vorrat istBeachtet außerdem, dasswie Strom-, HDMI- oder USB-Kabel ebenso vorhanden sein müssen, damit ihr euer altes Gerät gegen eine nagelneue PS5 eintauschen könnt. Dies ist nicht das erste Mal, dass die Kette in jüngster Vergangenheit von sich reden macht: Erst kürzlichhinsichtlich der Konsolenlaufwerke.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover