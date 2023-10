PlayStation 5: Neues Update lässt euch eure installierten Spiele schon vor dem Start aktualisieren

PlayStation 5: Neues System-Update lässt euch eure Spiele auf einen Schlag aktualisieren

Das neuestefür Sonys Next-Gen-Konsole bringt ein spannendes Feature auf die, welches der eine oder andere von euch vermutlich schon eine ganze Weile vermisst hat.Nachdem erst vor Kurzem angekündigt wurde, dass PS Plus-Mitglieder künftig auch von einer Cloud Gaming-Option profitieren sollen und auchzur Verfügung steht, geht es nun mit einer Funktion weiter, die unssoll.Um welches Feature handelt es sich also genau, das für die PlayStation 5 mit dem neuen Update aufs System gespielt wird? Die Antwort findet sich in den vielenfür eure, die ihr künftig gebündelt und ohne letztere vorher manuell starten zu müssen finden könnt.Was auf den ersten Blick womöglich nicht unbedingt spannend klingen mag, kann euch aber eine ganze Menge Zeit und den Dämpfer beim Starten eines jeden PS5-Titels, bei dem ihr erst einmal zum Aktualisieren eines Spiels aufgefordert werdet, sparen. Vermutlich kennt nämlich auch ihr die, ein Game gerade erst geladen zu haben, ehe ihr euch schon mit der Meldung, dass ein Update benötigt wird, konfrontiert seht.Die neue Funktion lässt euch dies umgehen und bereits im Vorfeld nachsehen, ob ein Update für den jeweiligen Titel bevorsteht. Selbst, wenn dieses nicht sofort aufblitzt, wenn ihr das Spiel gerade gestartet habt, könnt ihr es so bereitsund müsst nicht erst darauf warten, dass euch eure Konsole den entscheidenden Hinweis gibt, nur um im späteren Verlauf an eurer kostbaren Spielzeit zu nagen.Die Community auf Reddit zeigt sich währenddessen zufrieden mit der neuen, wenn auch in Anbetracht des ursprünglichen Konsolen-Releases im Jahrspät umgesetzten, Funktion, die das PlayStation-Update mitbringt. So schreibt beispielsweise JTStarkiller: „Wenn ihr wie ich seid, habt ihr seit der Markteinführung auf diese Funktion gewartet". Doch noch immer gibt es Baustellen, so wünschen sich Fans beispielsweise einige Optionen mehr für den, die ihr aber schon jetzt einmal ausprobieren solltet, stellen wir euch an anderer Stelle vor.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover