PlayStation 5: Die neue Slim-Version im Videovergleich

PS5 Slim im Videovergleich: Das sind die Unterschiede

Gar nicht allzu lang hat es gedauert, da wird die neueschon mit ihrer ursprünglichen Version verglichen. Erste Videos zeigen, wie sich die kleinere Ausgabe von der „originalen“unterscheidet.Dabei fällt vor allem auf: So viel kleiner als die bisherige, durchaus füllige Variante ist die PS5 Slim nicht. Doch auch, wie es um dasder beiden Konsolen steht, sowie weitere Unterschiede werden beleuchtet.YouTubermachte es sich zur Aufgabe, eine ausführliche Analyse der brandneuen Fassung der PlayStation 5 durchzuführen, die die Unterschiede in der schlankeren Statur von Sonys Spielekonsole sowie ihrer äußeren Abdeckung herausstellen soll. Seine Ergebnisse stellt er im überlangen Teardown-Video zur PS5 Slim vor:Dabei fällt direkt das neueihrer Hülle auf, die nun in praktisch vier separaten Teilen kommt und somit für die ursprüngliche PlayStation 5 gekaufteunbrauchbar macht. Doch viel interessanter dürfte sein, wie viel Gewicht Sony mit der PS5 Slim sowohl bei der Disc als auch der Digital Edition einspart.Während die bisherige Version ein stolzes Kampfgewicht von 3,9 Kilogramm auf die Waage brachte, sofern sie mit einem Disc-Laufwerk ausgestattet ist, wiegt die entsprechende Variante der PS5 Slim nur noch 3,2 kg. Einvon satten– ähnlich verhält es sich auch mit der Digital Edition, die statt 3,2 kg in der Slim-Version nur noch 2,6 kg wiegt.Ein weiterer spannender Punkt ist Dave2D zufolge, dass zwarfür die horizontale Nutzung der PlayStation mitgeliefert werden würden, man einen derartigen Ständer für die vertikale Nutzung jedoch vermisst. Jener muss separat erworben werden. Darüber hinaus besäße die PS5 Slim aller Voraussicht nach keinen neuen, da der Stromverbrauch des neuen Systems lediglich etwas höher ausfiel.und soll noch in diesem November ihre Veröffentlichung feiern.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover