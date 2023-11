PlayStation 5: Sechs von zwölf Service-Spiele bis auf Weiteres verschoben

PlayStation 5: Sony verschiebt die Hälfte seiner Service-Spiele

Schon vor längerer Zeit hatangekündigt, in Zukunft stärker auf denzu setzen. Insgesamtsind dafür in Entwicklung, aber jetzt muss dererst einmal zurückrudern: Nur die Hälfte der geplanten Live-Service-Spiele wird in absehbarer Zeit veröffentlicht werden.Von einem der großen Multiplayer-Projekte ist bereits bekannt, dass die Entwicklung weitgehend auf Eis gelegt wurde:. An einerwurde lange geschraubt, ehe das Team nach einem internen Review-Prozess noch einmal zurück ans Reißbrett muss. Möglicherweise gab es eine ähnliche Vorgehensweise auch bei weiteren Projekten.Eigentlich, so war es der Plan von Sony, sollteninsgesamt zwölf Games as a Service-Projekte erscheinen. Eine große Flut an Neuveröffentlichungen, die der PlayStation-5-Hersteller jetzt deutlich zurückfährt, wie VGC unter Berufung auf Sonys Vorstellung der jüngsten Geschäftszahlen berichtet. Demnach habe Sony-Präsident Hiroki Totoki gegenüber Investoren die Aussage getätigt, dass man die Projekte intern genau unter die Lupe nimmt, um sicherzustellen, dass sie "den Spielern lange Spaß machen und beliebt sind."Offenbar ist das aber noch nicht bei allen Projekten der Fall, weshalb gemäß Totoki bis zum Fiskaljahr 2025 jetztgeplant sind. Die weiteren Projekte seien aber nicht eingestellt, sondern an ihnen wird auch weiterhin gearbeitet. "Mittel- bis langfristig wollen wir diese Art von Service [vorantreiben] und das ist die unveränderte Politik des Unternehmens", heißt es vom Sony-Chef abschließend.Um welche Spiele es sich im Detail handelt, wurde im Rahmen der Investorenkonferenz nicht erläutert. Bekannt ist aber, dass neben dem The Last of Us-Spiel auch. Zudem entsteht, welches noch keinen festen Namen trägt.