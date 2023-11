PlayStation 5: PlayStation Portal zeigt sich ausführlich im Unboxing-Video

PlayStation Portal: So sieht das PS5-Streaming-Gerät wirklich aus

Im November veröffentlicht Sony ein neues Stück Hardware: Dieerscheint. Der, der speziell für diekonzipiert wurde, soll es euch ermöglichen, auch im Bett oder am stillen Örtchen eure Spiele weiterzuzocken.Mit offiziellen Bild- und Videomaterial hält sich Sony trotz des nahenden Releases überwiegend zurück. An dieser Stelle hilft jedoch ein spanischer YouTube-Kanal aus, der die Hardware bereits geliefert bekommen hat und erstmals einengewährt.Die spanischsprachigen Kollegen von HobbyConsolas zeigen in ihrem über sieben Minuten langen, wie die PlayStation Portal in Wirklichkeit aussieht. Große Überraschungen gibt es nicht, denn wenn man es etwas nüchtern betrachtet, wirkt es so, als hätte man einenin die Länge gezogen und in der Mitte anschließend ein recht großes Display platziert.Das hat jedoch auch seine Vorteile, denn die Haptik ist offenbar im Vergleich zum PS5-Controller sehr ähnlich. Spieler, die also den DualSense lieben gelernt haben, müssten sich mit der PlayStation Portal nicht umgewöhnen. Hinzu kommt ein recht, wodurch auch längere Spielesitzungen nicht anstrengend werden sollten, gesetz den Fall, der Akku macht das mit.Wie sich Spiele auf dem Streaming-Gerät beweisen, geht aus dem Video allerdings nicht hervor. Hierfür ist HobbyConsolas laut eigenen Aussagen noch an ein Embargo gebunden, welches erst in der kommenden Woche fällt., wobei die Hardware mit einem Preis von rund 220 Euro nicht gerade günstig ist.Neben der PlayStation Portal erscheint im November außerdem die. In Deutschland soll die Markteinführung allerdings erst ein wenig später erfolgen.