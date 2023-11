PlayStation 5: PlayStation Portal ist wegen Scalpern jetzt schon ausverkauft

PlayStation 5: PlayStation Portal zu Wucherpreisen bei eBay

Erst seit wenigen Tagen ist die, gewissermaßen der kleine Remote-Bruder der PlayStation 5, auf dem Markt, da ist das gute Stück auch schon wieder ausverkauft.Unzählige Interessenten haben für diezugeschlagen und spielen jetzt auf dem Handheld ihre liebsten PlayStation 5-Spiele, während der Fernseher von den Kindern oder der Partnerin in Beschlag genommen wird. Doch eine nicht unwesentliche Menge an Käufern wollen mit dem erworbenen PlayStation Portal vor allem eins:Wie schon bei der PlayStation 5 vor rund drei Jahren haben nämlich auch bei der PlayStation Portalihre Finger im Spiel und sich das Gerät nur für den Weiterverkauf gesichert – natürlich zu einem höheren Preis, damit auch ordentlich Gewinn dabei herausspringt. Auf der offiziellen Website ist die PlayStation Portal deshalbWer die erste Fuhre verpasst hat und wirklich auf keinen Fall auf die nächste Lieferung warten will, wird derzeit stattdessen bei eBay fündig. Dort tummeln sich zwar auch– vermutlich von Käufern, die nach den ersten Stunden mit dem Handheld doch eher von der gebotenen Erfahrung enttäuscht wurden und nun das investierte Geld zurückhaben wollen – die Scalper bieten ihre „hart erkämpften“ Geräte aberan.Für 270, 280 oder gernefindet sich die PlayStation Portal bei eBay und damit zu Preisen, die ihr definitiv nicht bezahlen solltet. Bleibt zu hoffen, dass Sony die nächste Fuhre schnell über die offizielle Website vertreibt und die Scalper auf ihren Handhelds sitzen bleiben. Falls ihr darauf auch noch wartet, könnt ihr euch in der Zwischenzeit, um zumindest