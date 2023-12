PlayStation 5: Sony stellt Patent für einen dynamischen Schwierigkeitsgrad vor

greyparser schrieb am 20.12.2023 um 12:49 Uhr

Passt zu Sonys Film-Spiele Ansatz.

Persönlich habe ich dynamische Schwierigkeitsgrade nie gemocht, sofern diese nicht an Risk vs Reward Komponenten gekoppelt sind, wie z.B. ein God Hand. (und das hatte ja trotzdem eine Baseline)

ich denke sowas funktioniert am besten wenn man es nicht merkt und auch nur das ist wohl gewährleistet wenn man sowieso relativ lockers durchs Spiel kommt. Bei komplexeren Spielen wie ein MGS5 hat das in gewisser Weise Sinn gemacht, aber auch das hatte eine Baseline. Sprich ich denke ohne einen gewissen Boden, führt das eher zu Unzufriedenheit, Spieler werden auch eher versucht zu sein bei Spielen mit Grindingkomponenten (im Prinzip wohl keine Filmspiele) ihre Zeit zu min/maxen in dem sie absichtlich scheisse spielen. Klingt für mich dann auch nicht mehr nach Risk vs. Reward, sondern einfach ein weiteres exploitable System mit dem man gamen kann.

Und natürlich diejenigen welche die Herausforderung begünstigen, für die ist es unbefriedigend wenn sie merken dass sich die Messlatte automatisch nach unten verschiebt, wie gesagt wenn man nichts davon merkt geht das wohl klar, auch ein Crash Bandicoot hat das damals relativ gut umgetzt (hatte aber auch einen Boden)

Nur in Zeiten des Internets wo sowas meist eh noch vor Release klar ist, sehe ich da nicht mehr wirklich den Sinn. Ich finde das schöne an Videospielen ist viel eher dass die Gegebenheit zu Scheitern vom Spieler verlangt sich anzupassen, anstatt dass sich das Spiel dem Spieler anpasst. Aber bei so Filmspielen wie ein Spiderman 2 ist das der Zielgruppe wohl eh egal.