PlayStation 5: Maus und Tastatur statt Controller nutzen

Maus und Tastatur mit PS5 verbinden

Hierfür öffnet man im Hauptmenü die Einstellungen und wählt dort „Zubehör“.

Anschließend klickt man hier auf „Allgemein“ und „Bluetooth-Geräte“.

An dieser Stelle sollten Maus und Tastatur in der Liste der Bluetooth-Geräte angezeigt werden.

Im nächsten Schritt wählt man einfach das jeweilige Gerät aus und drückt auf „X“ am PS5-Controller.

Nach der erfolgreichen Kopplung wird das Gerät unter „Registriertes Zubehör“ angezeigt.

Alternative: Konverter für Maus und Tastatur

Wer nicht so gern mit einem Controller zockt und auf seinerlieber Maus und Tastatur nutzen möchte, kann die Peripheriegeräte in der Regel problemlos mit der Konsole verbinden.Dies geht sowohl per. Funktioniert das nicht, verschafft ein spezieller Konverter Abhilfe. Allerdings lassen sich bei Weitem nicht alle PS5-Games per Maus und Tastatur zocken.Kabelgebundene Tastaturen und Mäuse können. Hierzu steckt man das USB-Kabel einfach in einen der beiden USB-Slots. Auch Bluetooth-Geräte lassen sich in wenigen Schritten mit der Konsole verbinden:Gut zu wissen: Einige Spiele für die PS5 unterstützen dieAllerdings funktioniert dies nicht bei allen PS5-Games. Im Zweifelsfall kann ein Test des jeweiligen Spiels Klarheit verschaffen.Werden weder Maus noch Tastatur von der PS5 erkannt, lässt sich dies unter Umständen mit einem speziellen Adapter umgehen. Der. Meist bestehen die Konverter aus einem USB-Adapter und einem USB-Hub.Um auf die Weise die PS5 mit Maus und Tastatur zu verbinden, schließt man zuerst den USB-Adapter an einen USB-Slot der Konsole an. An den USB-Hub kann nun das jeweilige Peripheriegerät angeschlossen werden. Die genaue Vorgehensweise hängt vom jeweiligen Konverter ab und wird in dererklärt.PS5-Adapter für Maus und Tastatur findet man im gut sortierten. Ihr braucht noch Spiele für eure PS5?