PlayStation 5: Need for Speed Heat für nur 3,49 Euro

PlayStation Store: Mehrere Top-Games für unter fünf Euro

In jedem Monat bietet euch Sony imbesondere Angebote und vorübergehende Preisreduzierungen auf zahlreiche Spiele, DLCs und Zusatz-Content. Einenauf den Originalpreis eines Vollpreistitels gibt es aber auch hier selten zu sehen.Wer gerne einen heißen Reifen auf den Asphalt legt, bekommt jedoch die Möglichkeit,für nurzu kaufen. Allerdings ist das Angebot nur noch begrenzte Zeit gültig.Wer sich Need for Speed Heat fürunter den Nagel reißen will, hat dafür nochZeit. Das Open-World-Rennspiel in einer sonnigen und abwechslungsreichen fiktiven Version von Miami (ihr könnt euch also auch schon mal ein bisschen in Stimmung fürbringen) wurde 2019 zum 25-jährigen Jubiläum der Rennserie veröffentlicht. Ihr könnt aus über 120 Fahrzeugen wählen, euch in Nachtrennen messen oder Verfolgungsjagden veranstalten. Das Rating vonbei 45.000 Spielerbewertungen kann sich ebenfalls sehen lassen.Nebenbei gibt es auch noch weitere Spiele im PlayStation Store, die mit starken Rabatten versehen sind oder nur wenige Euro kosten. So gibt es beispielsweiseoderfür lediglich 4,49 Euro; der Alien-Strategiespielist um 95 Prozent von 49,99 auf 2,49 Euro gesenkt.Wer danach immer noch nichts für sich gefunden hat, kann sich noch bis Montag auf Steam beim. Bei Amazon hingegenim Angebot.