PlayStation 5: Leak enthüllt neuen DualSense Controller mit verbesserter Akkulaufzeit

PlayStation 5: DualSense Controller Version 2 soll höhere Akkulaufzeit haben

Wer sich einen neuenfür seinezulegen will, sollte eventuell noch ein bisschen warten, denn laut einem Leak könnte schon bald ein frisches Modell auf den Markt gebracht werden.So abgefahren wie das Patent, das Sony im April 2023 vorgestellt hat und bei dem es um, ist die neue Variante des DualSense Controllers allerdings nicht. Dem Leak zufolge handelt es sich gewissermaßen nur um ein mitbetiteltes Upgrade, das jedochsoll.Auf einer mittlerweile gelöschten, aber bei den Kollegen von The Verge als Screenshot gespeicherten Produktseite auf Best Buy ist derim klassischen Weiß zu sehen. Der Preis von 89,99 US-Dollar entspricht dem für das aktuell verfügbare Gamepad, technisch steckt aber offenbar ein bisschen mehr drin, wie es in der Produktbeschreibung heißt.werden euch versprochen, die im Vergleich zu den sieben bis acht Stunden des bisherigen DualSense eine deutliche Verbesserung darstellen. Weil aber auch eine solche Zeitspanne irgendwann ihr Ende findet, hat man bei der Version 2 nun offenbar– zumindest, wenn man der Produktbeschreibung vertrauen kann.Ob und ab wann der DualSense V2 für einen Kauf im Laden bereitsteht, bleibt abzuwarten. Diedeutet zumindest daraufhin, dass Best Buy hier ein bisschen zu früh auf den Knopf gedrückt hat und Sony einer entsprechenden Ankündigung zuvorgekommen ist. Sobald es dann so weit ist, könnt ihr das verbesserte Gamepad mit einem derauskosten.