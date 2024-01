PlayStation 5: Livestream zur State of Play 2024 mit über 15 Spielen

State of Play 2024: Alle Infos zur PS5-Show im Überblick

Wann ist die State of Play ? Am 31. Januar 2024 um 23:00 Uhr folgt der Startschuss.

? Am 31. Januar 2024 um 23:00 Uhr folgt der Startschuss. Wie lange soll die Übertragung dauern? Rund 40 Minuten.

Rund 40 Minuten. Wo kann ich den Livestream sehen? Die State of Play wird sowohl auf YouTube als auch auf Twitch übertragen.

Was wird auf der State of Play gezeigt?

Microsoft hatte seine Show schon, jetzt ist Sony an der Reihe: Der PlayStation-Hersteller hat für diese Woche einefür dieangekündigt. Im Mittelpunkt sollenstehen, die zukünftig für Sonys Plattform erscheinen werden.In den letzten Wochen wurde bereits viel über eine neue Episode des Videoformats spekuliert, während Sony sich sehr zurückgehalten hat. Nun hat aber das Unternehmen bestätigt, wann wir mitzu kommendenrechnen können. Es geht bereits am heutigen Mittwoch los.Gemäß Sony wird am, die neue State of Play ausgestrahlt . In Deutschland müsst ihr allerdings wie gewohnt bis in die späten Abendstunden warten, um selbst live dabei sein zu können. Hier die wichtigsten Details:Insgesamt, so heißt es weiter, werden über 15 Spiele während der State of Play mitvorgestellt. Möglicherweise ist sogar die eine oder andere Neuankündigung vorgesehen, mit der wir aktuell nicht rechnen. Wie üblich werden wir die Infos im Nachhinein für euch zusammenfassen.Welche Spiele am Ende tatsächlich zu sehen sein werden, lässt Sony noch weitgehend offen.sind lediglich, welches am 22. März 2024 für die PlayStation 5 erscheinen wird, und. Weitere Namen werden nicht verraten.Die Gerüchteküche ist jedoch am brodeln: Angeblich sollenund einpräsentiert werden. Darüber hinaus wird über ein Wiedersehen vonundgesprochen, während bei der State of Play außerdem ein neues-Spiel sowie eine Neuauflage vonangekündigt werden soll.Bestätigt sind all diesenatürlich bislang nicht, betrachtet sie daher mit einer gesunden Portion Skepsis. Spannend dürfte derweil bleiben, ob Sony dienutzt,oder denanzukündigen. Immerhin sind beide Studios bislang auf der PlayStation 5 lediglich im verhältnismäßig kleinen Rahmen vertreten.