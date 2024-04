PlayStation Portal: Hacker melden den PSP-Exploit direkt an Sony





We responsibly reported the issues to PlayStation. Bugs are fixed on 2.06. https://t.co/0B38HRaaaw



— Andy Nguyen (@theflow0) April 2, 2024

Die– nicht zu verwechseln mit Sonys früherem Handheld, der PlayStation Portable () – ist das neueste Gerät im Produktportfolio des japanischen Technik-Giganten. Doch viele Fans wussten zunächst nicht so wirklich etwas mit ihr anzufangen.Bis jetzt zumindest, denn findigestießen jüngst auf die Möglichkeit, die altenauf der neuen Portal zum Laufen zu bringen. Doch wer nun denkt, er könne dank desetwas Handheld-Nostalgie genießen, der dürfte von den aktuellen Entwicklungen enttäuscht sein.Der Exploit, der das Spielen von PSP-Titeln auf der PlayStation Portal ermöglichte, wurde mit dem neuestenbereits behoben. Die beiden Hackerundbrachten das Gerät bereits im vergangenen Februar dazu, den sogenanntenauszuführen, mit dem sie Games wienativ auf der PlayStation Portal daddeln konnten.Doch statt Stillschweigen zu bewahren,die beiden Software-Ingenieure den vermeintlichen Fehler direkt an Sony. Schon damals erklärte Nguyen via Twitter, dass esgäben würde, den Exploit öffentlich zu machen. So habe er selbst das Problem beim PlayStation-Support gemeldet – wofür er einiges anseitens der Community einsteckte. Ihm zufolge sei es jedoch lediglich eine Frage der Zeit gewesen, ehe Sony die Schwachstelle selbst identifiziert und behebt, wenn der Exploit erst einmal die Runde macht.Bei der PlayStation Portal soll es sich nämlich nach wie vor um ein reineshandeln. Mit diesem ist es euch möglich, eine drahtlose Verbindung zu eurer PlayStation 5 herzustellen, während sie Spieleausführen können soll. Viele Fans kritisierten bereits vorab ihren eher, außerdem würde das Ökosystem der PS5 mit der Portal kaum genutzt werden., wissen wir spätestens seit die erstenim vergangenen Jahr im Internet kursierten., die sie sich ausschließlich mit der Aussicht auf fetteunter den Nagel rissen, ausverkauft.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover