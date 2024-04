Neues PS5-Update ist live: Das hat sich verändert

In der Spielhilfe findest du Tipps mit der Bezeichnung Community-Spielhilfe in unterstützten Spielen. Das weist darauf hin, dass der Tipp aus den Gameplay-Videos anderer Spieler erstellt wurde.

Du kannst dich an der Community-Spielhilfe beteiligen, indem du zustimmst, dass dein Gameplay-Video automatisch aufgenommen und nach einer Überprüfung zur Funktion hinzugefügt wird. Um zuzustimmen, gehe zu Einstellungen > Aufnahmen und Übertragungen > Aufnahmen > Automatische Aufnahmen > Community-Spielhilfe und wähle dann Teilnehmen aus. Du kannst die Zustimmung jederzeit widerrufen.

Besitzer einerdürfen sich über ein jüngst veröffentlichtesfreuen. Sony aktualisiert seine Spielekonsole so aufund erweitert gleichzeitig ihren Funktionsumfang.Neben ganz grundlegenden Verbesserungen an der Leistung und der Stabilität des Systems ging es vor allem deran den Kragen. Was sich mit dem Update genau geändert hat, schlüsseln wir im Folgenden noch einmal für euch auf.Über den offiziellen Changelog des PS5-Updates verrät Sony ganz präzise, welche Verbesserungen und Veränderungen das jüngste Update für das System der PlayStation 5 mit sich bringt. Das Feature, welches dieses Mal in den Fokus gerückt wurde, ist die Spielhilfe. Jene wurde um dieerweitert, wodurch PS5-Spieler nun untereinander dazu beitragen können, schwierige Spielpassagen mit ein paar hilfreichenzu überwinden.So plane Sony, in der Zukunft auch von der Community erstellteund Highlights in der PS5-Spielhilfe zu verbauen. Selbstverständlich müsst ihr der Nutzung eurer Aufnahmen vorher über die Einstellungen. In den Patch Notes des Updates heißt es ganz konkret:Darüber hinaus hat das PS5-Update auch dasder Konsole mit einer einfachen Änderung angenehmer gestaltet. So lässt sich nun nämlich die„Remote Play verbunden“, die sonst nervigerweise permanent angezeigt wurde, über die Settings ganz einfach deaktivieren.Obendrein habe Sony dieauf einigen Bildschirmen optimiert und die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert, wie es weiter im Changelog des jüngsten PS5-Updates heißt. Bereits im vergangenen Monatund bei uns erfahrt ihr, was es mitsich gebracht hat.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover