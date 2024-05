PS5 Pro – Mit dieser Hardware soll die verbesserte PlayStation ausgestattet sein

Seit Wochen ranken sich wilde Spekulationen um die wohl kommende– die nach wie vor nicht offiziell seitensangekündigt wurde. Nun sollen frische Informationen zur vermutetender Konsole an die Oberfläche gespült worden sein.Auch bei diesen handelt es sich selbstredend nur umund vermeintliche, allerdings klingen die, die man der PS5 wenn man den Angaben Glauben schenkt spendieren will, durchaus spannend.Im Rahmen einer Podcast-Episode sprachvon Digital Foundry über die von Beobachtern erwartete PS5 Pro und verriet, mit welchen technischen Spezifikationen sie auf den Markt losgelassen werden soll. So wird sie den Aussagen zufolge über mehr als, kurz WGP und bis zuverfügen. Dies habe Leadbetter angeblich über Sonys Entwicklerportal erfahren.Diekommt lediglich auf 18 WGP – also auch nur 10,23 Teraflops. Stimmen die jüngsten Insider-Informationen, würde dies bedeuten, dass das Pro-Modell gleicharbeitet als die bisherige Standard-Ausführung. So dürften eine kristallklare 4K-Auflösung in Kombination mit stabilen 60 Frames per Second künftig keine Schwierigkeit mehr für die Konsole darstellen.Darüber hinaus soll wohl auch dieder PS5 Pro von zuletzt 2,23 Gigahertz auf bis zu 2,35 GHz angehoben werden. Und auch an weiteren Stellen habe man Digital Foundry zufolge ordentlich geschraubt, denn dersoll nun ganze 256 KB statt der bisherigen 128 KB mitbringen. Gleiches gilt für den GL0V Cache, der von 16 KB auf 32 KB wächst.Schon vor einigen Wochen kamen ersteans Licht. Damals ging man von einemzum Ende des aktuell laufenden Kalenderjahres aus. Was Sony ganz genau geplant hat, erfahren wir aber natürlich erst, wenn der japanische Technikriese selbst aus dem Schatten tritt und die verbesserte Version offiziell ankündigt.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover