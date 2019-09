Citadel: Forged with Fire: Auf den 01. November verschoben - 4Players.de

"Verzaubere jedes Item: Verstärke jeden Zauberstab und jede Waffe magische. Wähle den gewünschten Effekt, füge die Elementaressenz hinzu und stelle beeindruckende Zauber her, die dir im Kampf, bei der Zähmung von Bestien und dem Sammeln von Ressourcen helfen.

Die Macht des Fluges: Warum zu Fuß gehen, wenn man auch fliegen kann? Nutze dein magisches Können, um abzuheben und aus schwindelerregenden Höhen zu Zaubern oder die Welt zu bereisen. Genieße die Freiheit auf deinem nach deinen Wünschen hergestellten Besen, zähme und reite Drachen und riesige Adler oder nutze Alchemie, um ganz ohne die Hilfe von Bestie oder Besen zu schweben.

Baue atemberaubende Schlösser: Errichte deinen eigenen mittelalterlichen Palast und statte ihn mit magischen Schilden, Angriffstürmen, Mana-Quellen und Respawn-Steinen aus.

Reichhaltige Fantasywelt: Weitläufige Ebenen, dichte Wälder, zerklüftete Gebirge, faulige Sümpfe, gefrorene Tundra und gefährliche Höhlen, bilden eine Spielwelt mit 36 Quadratkilometern.

Besensport: Versammle dein Team und fordere Spieler zu Wettkämpfen in luftiger Höhe heraus. Beweise, dass du der Herr der Lüfte bist! Gönne dir eine Pause von den Kämpfen und trete im offiziellen Sport von Ignus an.

Boss Dungeons: Erlebe die Forsaken Crypts und stehe herausfordernden Bossen von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Nur die mächtigsten Zauberer können hier bestehen.

Magische Kreaturen: Eine große Auswahl von feindlichen Kreaturen steht bereit, um sie zu bekämpfen, zu zähmen und auf ihnen zu reiten. Dazu zählen unter anderem Schattenwölfe, Phönixe, Drachen, Trolle und mehr.

Erschaffe ein Imperium: Schließe dich mit anderen Spielern zusammen und gründet gemeinsam ein Haus, um die Welt von Ignus zu dominieren."

Der Releasetermin von Citadel: Forged With Fire ist vom 11. Oktober 2019 auf den 01. November 2019 verschoben worden. Das "Massive-Online-Sandbox-RPG" erscheint als Box-Version und digital für PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Version wird ausschließlich digital via Steam vertrieben. Der Preis soll 39,99 Euro betragen. Derzeit befindet sich das Spiel im Early Access (63 Prozent der 3.413 Nutzerreviews sind "positiv").Das Online-Sandbox-Rollenspiel versetzt die Spieler in die Welt von Ignus. Dort lernen aufstrebende Hexenmeister, mit Zaubersprüchen umzugehen, auf Besen zu fliegen und Gebäude/Schlösser zu bauen.Letztes aktuelles Video: Termin-TrailerProduktbeschreibung: "Spieler betreten die zauberhafte Welt von Ignus, um in diesem riesigen Online-Sandbox-Rollenspiel als Lehrlinge der magischen Künste die Anwendung von Zaubersprüchen, die Erstellung von magischen Gegenständen, das Besen- aber auch das Drachenreiten sowie die Erschaffung eindrucksvoller Gebäude zu erlernen. Mit verbündeten Spielern erschaffen sie aus einfachen Schlössern mächtige Reiche. Als frisch graduierter Magier stellen sie fest, dass ihre Kräfte noch lange nicht ausreichen, um sich magischen Kreaturen – ob gut oder böse - zu stellen, die durch die Welt von Ignus streifen. Schon bald stehen sie vor der Aufgabe, Ressourcen zu sammeln, Basen zu bauen, ihre Zauberkräfte zu trainieren und ihre arkanen Kräfte zu stärken, damit sie sich den dunklen Gefahren zustellen, die vor ihnen liegen."Features (laut Hersteller):