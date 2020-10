The Coma: Recut: Der koreanische Highschool-Horror kehrt zurück

Als Features werden genannt:

2D Hand-illustrierte Visuals.

Eine einzigartige Infusion koreanischen Horrors im Survival-Adventure-Genre.

Höre aufmerksam auf Schritte, die den Ansatz des Mörders offenbaren.

Renne und verstecke dich vor dem unerbittlichsten Psycho-Killer der Welt.

Vermeide giftige Tentakel und krallende Schatten, während du die Schule erkundest.

Entdecke Notizen und Hinweise, die das Geheimnis von Sehwa High aufklären.

Arbeite mit den anderen, die hier gefangen sind. Aber kann man ihnen vertrauen?

Kauere dich in intensiven Momenten in den Schatten, während der Killer nach dir sucht.

Lüfte das erschreckende Geheimnis deiner Schule durch Karten, Notizen und Erkundungen.

Neue Charakteranimationen.

Neue Versteckmechanik.

Neu gebalancte Gegenstände und Inventar.

Neu gebalancte Ausdaueranzeige.

Aktualisierte Zwischenszenen und Artworks.

Pünktlich zur bevorstehenden Halloween-Saison haben Headup Games und Devespresso Games das bereits 2017 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Switch erschienene sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Survival-Horrorspiel The Coma: Recut ab 19,89€ bei kaufen ) in grafisch und textlich überarbeiteter Form nochmals für Nintendos Konsole veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 5. November ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,24 Euro statt 14,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Die gute Nachricht ist, dass deine Schule explodiert. Die schlechte Nachricht ist ... du bist mit ihr in der Schule gefangen. The Coma ist zurück, recut und remastered. Kehre in dieser Neuauflage des Horrorklassikers aus Korea in die dunklen Flure der 'Sehwa High' zurück. Du bist Youngho, der feststellen muss, dass er in den albtraumhaften Fluren gefangen ist. Bei der Abschlussprüfung eingeschlafen, findet er sich des Nachts in der Schule wieder. Das einzige Problem ... er ist nicht allein. Von einem psychotischen Killer verfolgt, muss er herausfinden, warum er hier ist und wie er fliehen kann."Mit The Coma 2: Vicious Sisters ist dieses Jahr bereits ein Nachfolger erschienen.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer