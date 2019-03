The Walking Dead: Die letzte Staffel: Finale Episode Take Us Back veröffentlicht - 4Players.de

Es ist das Ende einer langen, aufregenden und zuletzt ziemlich holprigen Reise: Mit Take Us Back hat Skybound Games in Zusammenarbeit mit Überbleibseln des ursprünglichen Entwicklerstudios Telltale Games die vierte und finale Episode von The Walking Dead: Die letzte Staffel veröffentlicht. Sie markiert gleichzeitig das Ende der Spielereihe, die auf den Comics von Robert Kirkman basierte. Offen ist, wie es mit den ehemligen Telltale-Mitarbeitern weitergeht, die Skybound Games mit ihrem neuen Studio Still Not Bitten bei der Fertigstellung unterstützt haben."Zusammen mit Still Not Bitten die letzten zwei Episoden von Telltale’s The Walking Dead für die Fans fertigzustellen, war ein großartiges Erlebnis", meint Ian Howe, CEO von Skybound Games. "Wir möchten uns bei ihnen dafür bedanken, dass sie ClementinGeschichtes Geschichte unbedingt abschließen wollten. Wir sind auch froh, dass die Fans Skybound Games mit offenen Armen willkommen geheißen haben, als es uns darum ging, eine Story angemessen abzuschließen, die vielen Menschen sehr am Herzen liegt."Letztes aktuelles Video: Episode 4 Take Us Back Launchtrailer