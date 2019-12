The Wolf Among Us - Season 2: Entwicklung des Spiels wurde komplett neu gestartet - 4Players.de

Bei den Game Awards 2019 ist die Entwicklung von The Wolf Among Us 2 erneut angekündigt worden. In einem Interview mit USGamer stellte Jaime Ottilie (CEO von LCG Entertainment ) klar, dass es sich um einen kompletten Neuanfang handelt: "Wir haben die Entwicklung des Spiels komplett neu gestartet. Wir hielten es für das Beste, dem neuen Kreativteam einen Neuanfang zu ermöglichen". Das Spiel wird nicht die Telltale Tool Engine, die bisherige Game Engine von Telltale Games (bis Mitte 2018), verwenden. Stattdessen wird die Unreal Engine 4 eingesetzt. Ottilie erwähnte auch in einem weiteren Interview ( IGN ), dass das neue Telltale-Studio eine Crunch-freie-Zone (keine übermäßigen Überstunden vor Release etc.) sein wird.The Wolf Among Us 2 wird von Telltale Games und AdHoc Studio entwickelt . Das AdHoc Studio wurde Anfang des Jahres von ehemaligen Mitarbeitern von Telltale Games gegründet. Zu diesen Mitarbeitern gehören u.a. Pierre Shorette (Hauptautor von The Wolf Among Us ) und die beiden Regisseure Nick Herman und Dennis Lenart. AdHoc wird sich auf die narrativen und filmischen Aspekte des Titels konzentrieren. Telltale übernimmt die anderen Aspekte des Titels.Letztes aktuelles Video: The Game Awards Teaser Trailer