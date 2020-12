The Wolf Among Us 2: A Telltale Series: Wird wohl nicht auf eine Episodenstruktur setzen

A quick update pic.twitter.com/0oUdf9QRem



Kurz vor den Game Awards 2020 meldet Telltale Games, dass The Wolf Among Us 2: A Telltale Series noch einige Zeit auf sich warten lässt. Aber immerhin stellten die Entwickler klar, dass das Spiel an einem Stück produziert wird und daher wohl nicht aus mehreren Episoden bestehen dürfte.The Wolf Among Us 2 wird von Telltale Games und AdHoc Studio entwickelt . Das AdHoc Studio wurde Anfang des Jahres von ehemaligen Mitarbeitern von Telltale Games gegründet. Zu diesen Mitarbeitern gehören u.a. Pierre Shorette (Hauptautor von The Wolf Among Us ) und die beiden Regisseure Nick Herman und Dennis Lenart. AdHoc wird sich auf die narrativen und filmischen Aspekte des Titels konzentrieren. Telltale übernimmt die anderen Aspekte des Titels.Letztes aktuelles Video: The Game Awards Teaser Trailer