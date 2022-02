The Wolf Among Us 2: A Telltale Series: Bald neue Infos und frisches Material

Wednesday, it's finally time: Greetings from Fabletown!



You’re invited to join me for a behind-the-scenes look at The Wolf Among Us 2 #TWAU2



Streaming live Wednesday 2/9, 10am PT on Twitch and YouTube#TheWolfIsBack pic.twitter.com/GoBIUWutMn



— Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 7, 2022

Das Warten hat endlich ein Ende: Am Mittwoch, den 9. Februar werden neue Infos rund um The Wolf Among Us 2 veröffentlicht. Um 19 Uhr deutscher Zeit wird u.a. der erste offizielle Ingame-Trailer der mit Spannung erwarteten Adventure-Fortsetzung gezeigt. Wie IGN berichtet, verspricht Branchen-Veteran Geoff Keighley insgesamt eine halbe Stunde Videomaterial, das neben dem Trailer auch umfangreiches Behind-the-Scenes-Material zum aktuellen Entwicklungsstand beinhalten soll.The Wolf Among Us 2 ist der Nachfolger des 2013 erschienen Abenteuers von Telltale Games. The Wolf Among Us basiert auf der Comic-Serie "Fables", die klassische Märchen-Figuren neu erfindet und sie alle in eine gemeinsame Stadt namens "Fabletown" steckt. Während die Charaktere sich an ihre Vergangenheit als Märchen-Figuren erinnern, müssen sie sich nun auf dem harten Pflaster der Straße in einer modernen und realistischeren Welt über die Runden schlagen. The Wolf Among Us 2 soll an die Ereignisse des ersten Teils anschließen und so können wir uns u.a. auf ein Wiedersehen mit Bigby Wolf und Snow White freuen.Letztes aktuelles Video: The Game Awards Teaser Trailer