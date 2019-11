Immortal Planet: Action-Rollenspiel mit Souls-Anleihen bereitet sich auf den Konsolenstart vor - 4Players.de

Monster Couch und teedoubleuGAMES werden Immortal Planet am 6. Dezember 2019 auch für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlichen. Im eShop sowie im Microsoft Store kann das bereits 2017 für PC erschienene Action-Rollenspiel von Thomasz Waclawek ( Ronin ) bereits vergünstigt vorbestellt werden.In der Spielbeschreibung des von den Machern als "isometrischer Liebesbrief an Dark Souls " bezeichneten Titels heißt es: "Entdecke die bröckelnden Überreste einer Gesellschaft von Unsterblichen, die in einem endlosen Zyklus der Wiedergeburt gefangen sind. Kämpfe dir den Weg frei und gehe dem Geheimnis des Planeten auf den Grund - und versuche seinem Fluch zu entfliehen.Auf der eisigen Oberfläche eines längst vergessenen Planeten befinden sich uralte Gräber, in denen die Unsterblichen ruhen. Während die Hallen von schlaflosen Kriegern durchstreift werden, deren Verstand im Laufe der Ewigkeit mehr und mehr korrumpiert wurde, erwacht ein einsamer Held aus dem Kälteschlaf. Ohne Erinnerung an die eigene Vergangenheit wird er gezwungen, sein eigenes Schicksal zu schmieden, die Mysterien des Planeten zu ergründen und einen Ausweg aus dieser eisigen Hölle zu finden."Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer