Noita: Action-Rogue-lite zaubert sich in den Early Access - 4Players.de

Das Action-Rogue-lite Noita von Nolla Games startet am 24. September 2019 via Steam Humble Store und GOG in den Early Access, wo es in zirka einem Jahr fertiggestellt werden soll. Hinter dem Projekt stehen Petri Purho ( Crayon Physics Deluxe ), Olli Harjola ( The Swapper ) und Arvi Teikari alias Hempuli ( Baba is You ).Spielbeschreibung der Entwickler: "Noita ist ein magisches Action-Rogue-lite, das in einer Welt spielt, in der jeder Pixel physikalisch simuliert wird. Kämpfe, erkunde, schmelze, brenne, gefriere und dampfe dir deinen Weg durch eine prozedural generierte Welt, indem du Zauber verwendest, die du selbst erstellt hast. Erkunde verschiedene Umgebungen, während du immer tiefer in die Welt von Noita vordringst, auf der Suche nach unbekannten Mysterien. Von Kohleminen bis hin zu eisiger Ödnis ist alles dabei."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer