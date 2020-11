Unturned: Der Überlebenskampf tobt auch auf Xbox One

Am 12. November 2020 haben Smartly Dressed Games, FunLabs und 505 Games das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Survival-Abenteuer Unturned auch für Xbox One veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store kostet 24,99 Euro. Auf dem PC wurde noch auf ein Free-to-play-Modell gesetzt. Eine Umsetzung für PlayStation 4 befindet sich ebenfalls in der Pipeline.In der Spielbeschreibung heißt es: "UNTURNED ist ein Survival-Sandbox-Spiel in einer offenen Welt, indem Sie in die Rolle eines Überlebenden in den zombieverseuchten Ruinen der modernen Gesellschaft schlüpfen und mit Ihren Freuden zusammenarbeiten müssen, um am Leben zu bleiben. Suchen Sie nach Waffen und Vorräten, um gegen die Zombies bestehen zu können, und erhalten Sie während des Spielens Erfahrungspunkte, die Sie für Upgrades ausgeben können. Sie können nach Kleidung, Waffen, Nahrung und Vorräten suchen, während Sie sich vor Zombies und anderen Spielern verstecken. Sie können aber auch Ressourcen (Holz, Metall usw.) sammeln und herstellen, um eine Festung, Verteidigungsanlagen und so weiter zu errichten.Erkunden Sie die Karten und suchen sie nach allem, was Ihnen nützlich erscheint: Jede Ressource kann Ihnen dabei helfen, am Leben zu bleiben und die nötige Ausrüstung herzustellen, die Sie für den Kampf gegen die Zombies und andere Spieler benötigen. Es gibt viele unterschiedliche Gegenstände, Waffen und Fahrzeuge (Flugzeuge, Autos, Panzer ...): Finden Sie heraus, was sich am besten für ihre Strategie eignet! Während Sie sich durch die Spielwelt bewegen, erhalten Sie für das Töten von Zombies Erfahrungspunkte, die Sie für Upgrades und Verbesserungen in drei Bereichen ausgeben können: Angriff, Verteidigung und Unterstützung. Überleben Sie online mit bis zu 24 Freunden dank eigenen Servern oder erleben Sie das Abenteuer zu Hause im Split-Screen-Multiplayer!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Xbox One