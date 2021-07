Grand Theft Auto 6: Erscheint gerüchteweise nicht vor 2024

Idk why everyone thinks that I said GTA VI was coming in 2023. Everything Tom Henderson has said about the game matches up with what I've heard



Freizeit-Gangster und Fans der GTA-Serie müssen sich vielleicht noch eine ganze Weile gedulden, bevor Grand Theft Auto 6 erscheint. Der Battlefield- und Call-of-Duty-Leaker Tom Henderson hat in einem Youtube-Video via pcgamer.com ) diverse Gerüchte und Voraussagen zum möglichen Action-Adventure beleuchtet. Seine Prognose: Das Spiel werde erst 2024 oder 2025 erscheinen.Branchen-Insider Jason Schreier bekräftigte am Wochenende die Vorhersage auf Twitter: "Ich weiß nicht, warum alle denken, dass ich behauptet hätte, GTA6 käme 2023. Alles, was Tom Henderson über das Spiel erzählt hat, passt zu dem, was ich gehört habe." Seine frühere Prognose (2023) habe er vor der Pandemie getroffen, die nach wie vor nicht vorbei sei. Das Projekt befinde sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, so Schreier.Für eine längere Entwicklungsdauer spricht auch Schreiers Kotaku-Reportage aus dem vergangenen Jahr, in der er dem Entwicklerstudio Rockstar Änderungen bei Arbeitskultur bescheinigt hatte. 2018 hatte das Magazin ein düsteres Bild über Crunch-Phasen und teils 100-Stunden-Wochen bei der Fertigstellung von Red Dead Redemption 2 gezeichnet.Laut Henderson werde der Titel in einem modernen Setting spielen, welches zu einem gewissem Maße Vice City einbinde. Ähnlich wie bei regelmäßigen Umgestaltungen in Fortnite soll sich auch hier die Karte mit der Zeit erweitern und fortentwickeln. Ein weiteres Gerücht aus dem Video bafasst sich mit mehreren spielbaren Charakteren (darunter auch ein weiblicher), die sich als Hacker betätigen.