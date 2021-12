Grand Theft Auto 6: Gerücht: Entwicklung angeblich sehr chaotisch

About #GTAVI #GTA6



- Some people don't realize how chaotic the development is.

- I really think there will be disappointment for many people for some aspects (ofc not the graphic side).

- If the game is announced this year / early 2022, we can really be worried.



— AccNGT (@AccNgt) December 11, 2021

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Rockstar Games derzeit an dem Open-World-Actionspiel GTA 6 arbeitet. Allerdings steht eine offizielle Ankündigung bisher aus. Immerhin gibt es einige Hinweise auf den aktuellen Status der Entwicklung, die jedoch nicht sonderlich viel Gutes verheißen – ganz im Gegenteil.Der bekannte Twitter-Nutzer und Leaker "AccGNT" meldete sich vor kurzem zu Wort, um über genau dieses Thema zu berichten. Auf welchen Quellen seine Aussagen basieren, ließ er jedoch offen. Demnach sei es vielen Fans nicht mal ansatzweise bewusst, wie chaotisch die Entwicklung von GTA 6 verlaufe. Viele Leute würden angesichts einiger Aspekte des Spiels sehr enttäuscht sein, wobei dies nicht die Grafik betreffe. Außerdem wäre es ein sehr schlechtes Zeichen, wenn Rockstar Games das Spiel noch gegen Ende dieses beziehungsweise Anfang nächsten Jahres ankündigen würde. Dies wäre dann ein Grund, um sich wirklich Sorgen hinsichtlich der Qualität von Grand Theft Auto 6 zu machen.Zwar solltet ihr die ganze Sache mit einer gewissen Vorsicht genießen. Immerhin ist bisher weder eine konkrete Quellen für diese Aussagen bekannt, noch gibt es eine Stellungnahme seitens Rockstar Games oder Take-Two Interactive. Allerdings gab es in der jüngeren Vergangenheit schon mal Berichte , denen zufolge sich GTA 6 angeblich in der "Entwicklungs-Hölle" befindet und mit denen sich die Aussagen von "AccGNT" durchaus decken.