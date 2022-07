Grand Theft Auto 6: Rockstar möchte progressiver werden und entfernt problematische Inhalte

Rockstar Games will netter werden





Rockstar's overhaul started in 2018, when staff called out its culture of crunch, bullying, and frat-house antics. The company has ousted managers accused of abuse and promised to cut down on overtime. One employee calls it “a boys’ club transformed into a real company.”



Grand Theft Auto 6 mit Heldin in der Hauptrolle

Neben der Pandemie hat sich die Entwicklung von Grand Theft Auto 6 auch aufgrund dieser strategischen Neuausrichtung verzögert. Laut Mitarbeitern sei die Stimmung im Unternehmen besser als zuvor und die kulturellen Veränderungen die Verzögerung wert.

Der in der Spielebranche sehr gut vernetzte Jason Schreier hat auf der Nachrichten-Plattform Bloomberg ein umfangreiches Special veröffentlicht: Es geht um die neue Firmenpolitik von Rockstar Games und den Einfluss auf die Entwicklung von Grand Theft Auto 6.Mit der Headline "Rockstar Games Cleaned Up Its Frat-Boy Culture - and Grand Theft Auto Too" präsentiert der Journalist und Autor einige Erkenntnisse, die er im Rahmen von Interviews mit über 20 Rockstar-Games-Mitarbeitern sammeln konnte. Da der Artikel bei Bloomberg hinter der Paywall steckt, fassen wir für euch die wichtigsten Punkte zusammen, von denen Schreier auch einige auf seinem Twitter-Account teilt.Laut Schreier startete der Transformationsprozess des Unternehmens bereits im Jahr 2018, nachdem sich immer mehr Vorwürfe wie Crunch, Schikane und eine "Jungsclub-Kultur" häuften. Zwei prominente Beispiele dieser neuen Strategie seien, dass Rockstar transphobe Scherze aus der aktuellsten Version von GTAV entfernte und auf einen Online-Modus namens "Cops 'n' Crooks" aufgrund der Proteste rund um George Floyd verzichtete.Auch zu Grand Theft Auto 6 konnte Schreier aktuelle Neuigkeiten in Erfahrung bringen: So soll das kommende Action-Adventure eine Latina als Protagonistin haben, das wäre die erste spielbare Frau in modernen Rockstar-Spielen. Sie wird Teil eines Duos, das von den Bankräubern Bonnie und Clyde inspiriert wurde. Zukünftig wollen die Entwickler nicht mehr "nach unten treten", indem sie Witze auf Kosten von marginalisierten Gruppen machen.