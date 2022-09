Grand Theft Auto 6: Alle Infos aus den Leaks im Überblick

Die Spielwelt von GTA 6

Die Spielfiguren von GTA 6

Die Physik von GTA 6

Die Fahrzeuge von GTA 6

Die RPG-Elemente in GTA 6

Was gibt es noch in GTA 6?

Am Wochenende ist das Internet explodiert, der Grund ist einfach zu erraten: Ein Leaker hatte zahlreiche Videos und Screenshots des kommenden GTA 6 ergattert und diese mit der Welt geteilt.Heute ist klar, dass das Material nicht nur echt ist – allerdings aus einer etwas älteren Entwicklungsversion des Spiels stammt – inzwischen ist Rockstar auch fleißig damit beschäftigt, die Urheberrechts-Keule zu schwingen und alle Internetseiten abzumahnen, die das Material weiterverbreiten.Aus diesem Grund finden sich hier auch keine Bilder oder die Videoschnipsel, die am Sonntag noch zu sehen waren. Trotzdem gibt es eine grobe Übersicht der Informationen, die mit der Leckage einhergingen.Wie schon vermutet, spielt, oder besser startet, GTA 6 in Vice City. Auf einem Kartenausschnitt ist zu sehen, dass die Stadt allerdings nur einem sehr kleinen Teil der Spielwelt darstellt, auch die ganze Landzunge, die in der Realität als der US-Bundesstaat Florida bekannt ist, ist auf dem Kartenausschnitt zu erkennen.Setzt man diese Informationen mit der bisher bekannten Vermutung zusammen, dass man in GTA 6 in mehreren Städten unterwegs ist und der aktuelle Spielename mit GTA: Americas taxiert wird, könnte auch der obere Teil von Südamerika als Teil der Spielwelt von GTA 6 in Frage kommen.Ebenfalls nicht gänzlich unbekannt, aber nun weitestgehend bestätigt, ist der Umstand, dass man in GTA 6 erstmals eine weibliche Spielfigur mit dem Namen Lucia steuern darf. An der Seite ihres vermeintlichen Liebhabers Jason bilden die beiden ein Team, das an das Terror-Duo Bonnie und Clyde erinnern soll.Auch nicht neu ist die Tatsache, dass sich die beiden Spielfiguren bei ihren Raubzügen gegenseitig unterstützen können. Ob noch weitere Figuren im Spielverlauf steuerbar sind, ist nicht bekannt.Auch in GTA 6 wird die Physik von der Rockstar Advanced Game Engine (Rage Engine) gestemmt, die abermals von der Euphoria Engine unterstützt wird, um glaubhafte Physik-Effekte zu erzielen.So gibt es in GTA 6 verbesserte Kleidungs-Physik, mehr Schäden an Autos und allen weiteren Fahrzeugen, wie es in einigen der geleakten Screenshots zu sehen war. Besonders nach einem Unfall, könnte es nun deutlich schwieriger werden, der Polente zu entkommen, da sich entsprechende Schäden noch deutlich stärker beim Fahrverhalten bemerkbar machen sollen.Waren und sind die verschiedenen Autos, Maschinen, Flugzeuge und Boote schon in GTA 5 in mehrerlei Hinsicht ein Quell der Freude, wollen die Entwickler für den neuen Teil einen neuen Standard für Open-World-Spiele setzen.So sind selbst auf den veralteten Screens erheblich mehr Details an den Fahrzeugen zu erkennen – besonders die Innenräume erinnern stellenweise schon fast ein die Detailwut einer Simulation wie Gran Tourismo 7. Der Rückspiegel sowie die Seitenspiegel sind einzeln verstellbar, für ersteren gibt es sogar einen Abblendknopf, der die Rücklichter anderer Autos fast unsichtbar macht. Bei älteren Autos kommt auch eine Sonnenblende zum Einsatz.So gut wie gesichert scheint aus den geleakten Inhalten hervorzugehen, dass die Rollenspielelemente, die einst bei GTA: San Andreas zu Einsatz kamen nun in GTA 6 ebenfalls eine Rückkehr feiern - natürlich mit einem deutlich erweiterten Umfang. Verletzungen wirken sich negativ auf verschiedene Eigenschaften der Spielfigur aus. Zusätzlich gibt es im Waffenrad neue Slots für etwa das Anzünden eine Zigarette, auch medizinische Maßnahmen finden nun hier Platz.Aus den Infos geht weiter hervor, dass der Spieler die Punkte "Essen", "Trinken", "Schweiß", "Müdigkeit" und "Tierzähmung" im Auge behalten sollte, um sein ganzes Ich dem Verbrechen widmen zu können. Dass man bei einem Raubzug ebenfalls Unterstützung von einem tierischen Kumpel bekommen könnte, klingt ebenfalls interessant.Zu weiteren Info-Häppchen zählen NPCs, die noch stärker auf das Handeln des Spielers reagieren und dies kommentieren und schlauere Polizisten, die sich sogar das Nummernschild und den Typ des gesuchten Fahrzeugs merken können.Schlösser können nun jederzeit per Mini-Spiel, aufgebohrt werden, es gibt einen Fahrrad-Verleih und auch entsprechende Rampen in der Spielwelt lassen auf die Rückkehr der Stunt-Sprünge schließen.Sei es nun eine klug getimte PR-Aktion von Rockstar oder das wirklich große Unglück, das viele Branchenkenner in dem Leak sehen, der Effekt, dass die Spielerschaft, die heiß wie Frittenfett auf GTA 6 ist, nun viele neue Informationen bekommen hat, ist sicherlich nicht ganz unerfreulich.Wann das Spiel erscheint und es erste Informationen aus erster Hand gibt, steht weiterhin den Sternen. Insider rechnen mit einem Release von GTA 6 im Herbst 2024 oder 2025.