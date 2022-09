Grand Theft Auto 6: Liste der bisher bekannten Waffen

Per Schneidwerkzeug zum großen Bruch

Messer

Pistole

Granate

Blendgranate

Scharfschützengewehr

Raketenwerfer

Speerflinte

Golfball

Tracker Jammer

Kompaktes SMG

Rauchgranate

Slim Jim

Golf Wedge

Brechstange

Jäger-Scharfschützengewehr

Schneidegerät

Scharfschützengewehr mit Bolzenschussgerät

Golf Eisen

Baseballschläger

Molotow

Billardqueue

Sturmgewehr

Mikro-SMG

Gold Putter

Der GTA-Leak hallt nach: US-Behörden sind den Tätern auf der Spur, die Spieler zehren von weiteren Details, die aus den gestohlenen Daten hervorgingen. So auch von einer Übersicht einiger Waffen aus GTA 6.Um in Vice City und der riesigen, die Stadt umgebenden Spielumgebung so richtig auf den Putz zu hauen, benötigen die virtuellen Verbrecher natürlich die passende Ausrüstung. Denn erst mit dem richtigen Gerät ist es möglich, sich aus schier ausweglosen aber meist selbst verschuldeten Situationen erfolgreich heraus zu manövrieren. Welche Waffen dabei im kommenden Grand Theft Auto 6 zum Einsatz kommen könnten, zeigt eine praktische Übersicht.Neben den alten Bekannten, wie verschiedenen Scharfschützen-, Sturmgewehren und Pistolen, kommen in GTA 6 wohl auch Golfschläger und ein Schneidwerkzeug zum Zug. Diese Liste ist natürlich unvollständig, gewährt aber immerhin einen ersten Blick auf die Waffenauswahl im fertigen Spiel:Anscheinend lässt sich auch mit einem Golfball und dem passenden Equipment noch deutlich mehr anstellen, als nur einzulochen. Allerdings dürfte das Golfspielen auch in GTA 6 eine Freizeitaktivität sein. Erst gestern veröffentlichte Rockstar Games ein Statement zum Hacker-Angriff , darin heißt es, dass die Entwicklungsarbeiten an GTA 6 trotz der ungeliebten Leckage wie geplant weiterlaufen können.