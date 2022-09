Grand Theft Auto 6: 17-jährige Person nach massivem Leak festgenommen

On the evening of Thursday 22 September 2022, the City of London Police arrested a 17-year-old in Oxfordshire on suspicion of hacking, as part of an investigation supported by the @NCA_UK’s National Cyber Crime Unit (NCCU).



He remains in police custody. pic.twitter.com/Zfa3OlDR6J



— City of London Police (@CityPolice) September 23, 2022





UPDATE: @CityPolice confirm 17-year-old arrested over hacking incident; source says the crime is related to intrusion on Rockstar Games and possibly Uber Technologies. https://t.co/lLHX2cpGfA $UBER



— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) September 23, 2022

GTA 6: Hackergruppe Lapsus$ angeblich dafür verantwortlich

Der jüngst stattgefundene Leak zu Grand Theft Auto 6 hat die gesamte Spielergemeinde auf den Kopf gestellt. Nun gibt es Konsequenzen, zu denen auch die Festnahme eines Teenagers gehört.Die City of London Police hat jedenfalls bei Twitter mitgeteilt, bereits am 22. September eine erst 17-jährige Person festgenommen zu haben. Diese steht unter Verdacht, Hacking betrieben zu haben. Weitere offizielle Details gibt es von Seiten der Behörde zwar noch nicht. Der Journalist Matthew Keys berichtet jedoch unter Berufung auf eine nicht näher spezifizierte Quelle, dass die Verhaftung tatsächlich im Zusammenhang mit dem Rockstar-Vorfall in Verbindung steht.Ob die verhaftete Person allein oder als Teil einer Gruppe agiert hat, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit sagen. Jedoch hat der bekannte Fahrdienstleister Uber einen Zusammenhang zwischen der Gruppe Lapsus$ und dem Angriff auf Rockstar hergestellt . Grund hierfür ist nämlich, dass Uber selbst zum Ziel einer Cyber-Attacke geworden ist und das im selben Zeitraum wie das Spielestudio. Zugleich berichtete The Verge, dass jemand im Netz die Angriffe auf beide Unternehmen für sich beanspruchte.Das Hackerkollektiv Lapsus$ hat 2022 bereits für mehrere Schlagzeilen gesorgt. Mehrere große Tech-Unternehmen fielen ihr zum Opfer, darunter auch Microsoft . Rockstar wiederum hat den GTA 6-Leak mit einer offiziellen Stellungnahme bestätigt. Alle Informationen aus dem veröffentlichten Material findet ihr in unserer separaten Auflistung zum GTA 6-Leak