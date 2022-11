Grand Theft Auto 6: Microsoft verrät, wann mit Release von GTA 6 zu rechnen ist

GTA 6: Microsoft rechnet mit Release im Jahre 2024

Hersteller auch nicht schlauer als der Rest

Microsoft hat verraten, wann mit einem Release von Grand Theft Auto 6 zu rechnen ist. Dies geht aus einem Dokument hervor, das im Zuge des Streits mit Sony veröffentlicht wurde.Fast ein ganzes Jahrzehnt ist seit dem letzten Teil, der im Jahre 2013 veröffentlicht wurde, vergangen. Fans spekulieren seitdem in voller Vorfreude darüber, wann GTA 6 denn endlich die Konsolen und PCs erreicht. Und auch in den Riegen der Konsolenhersteller wird gemauschelt, was das Zeug hält.Microsoft rechnet damit, dass GTA 6 frühestens im Jahre 2024 erscheinen dürfte. Seit dem letzten Projekt von Rockstar, Red Dead Redemption 2, sind immerhin geschlagene vier Jahre vergangen, doch durch Faktoren wie die Coronapandemie wurde die Entwicklung eines neuen Titels in der jüngeren Vergangenheit maßgeblich behindert. Immerhin bestätigte Rockstar Games bereits, man hätte die Arbeiten an einem neuen Grand Theft Auto-Teil in der Zwischenzeit aufgenommen. Konkretere Informationen oder gar ein Trailer blieben bislang jedoch Mangelware.Wie kommt das Unternehmen also dann auf den intern erwarteten Release-Zeitraum von GTA 6? Im Rahmen der laufenden Verhandlungen zwischen Microsoft, Sony und den Aufsichtsbehörden der britischen CMA hinsichtlich der bevorstehenden Übernahme von Activision kommen nahezu wöchentlich spannende Informationen zu verschiedensten Projekten der Entwickler ans Licht. So ließ Sony zuletzt beispielsweise durchscheinen, wann wir uns etwa auf die neue PlayStation 6 einstellen dürfen. Microsoft reichte verschiedenen Berichten zufolge ein Dossier ein, in dem es um die Konkurrenten von Activision und den Wert, den sie für die Branche haben, geht. In diesem stellt der Xbox-Hersteller fest, dass Grand Theft Auto 6 voraussichtlich 2024 erscheinen wird, wir also noch gute 24 Monate vom neuesten Teil der Reihe entfernt sind.Microsofts Spekulationen basieren jedoch nicht auf der Grundlage interner Informationen, sondern auf Medienberichten, die sich mit der Frage nach dem Release von GTA 6 seit Längerem auseinandersetzen. Unter anderem wird sogar ein Bericht des Portals TechRadar zitiert, der alle größeren Gerüchte rund um GTA 6 zusammenfasst.